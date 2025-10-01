Le gouvernement du Canada souligne le Mois du patrimoine latino-américain

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Le Mois du patrimoine latino-américain débute aujourd'hui. C'est l'occasion d'honorer la riche histoire des communautés latino-américaines au Canada, de célébrer leurs contributions passées et réalisations présentes ainsi que de reconnaître leur identité vivante.

La population latino-américaine s'élève à un demi-million de personnes au Canada. Son nombre a triplé de 1996 à 2021. Originaire de 22 pays, elle a enrichi le tissu social du Canada. En plus de parler l'espagnol et le portugais, elle s'exprime en plusieurs langues autochtones.

Les personnes d'origine latino-américaine au pays possèdent une expertise dans de nombreux domaines, tels que l'entrepreneuriat, la recherche, l'enseignement, les arts et les sciences, pour ne nommer que ceux-ci. Leur persévérance et leurs expériences variées ont enrichi notre société. Elles nous rappellent que la diversité fait notre force et que le multiculturalisme est une grande source de fierté.

Encore aujourd'hui, nous reconnaissons que les personnes racisées sont plus susceptibles d'être victimes de discrimination au Canada. Notre gouvernement s'est engagé à préserver le droit des communautés de vivre leurs cultures en toute sécurité. C'est pourquoi l'an dernier nous avons lancé Changer les systèmes pour transformer des vies : stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028, afin de bâtir un pays meilleur, plus juste et plus équitable pour tout le monde. De plus, nous avons lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine afin de donner aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour identifier et prévenir la haine et l'intolérance.

Je tiens à souhaiter à tous ceux et celles qui célèbrent le Mois du patrimoine latino-américain, des moments de partage enrichissants avec leurs proches. J'invite aussi tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage sur les nombreuses cultures vivantes des communautés latino-américaines. C'est en unissant nos expériences, notre savoir-être et notre savoir-faire que nous rendrons notre pays plus fort et plus uni, une rencontre à la fois. Bon Mois du patrimoine latino-américain! »

SOURCE Patrimoine canadien

