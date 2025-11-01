Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine hindou

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« C'est aujourd'hui que s'amorce le Mois du patrimoine hindou. Tout au long de novembre, nous rendons hommage à la précieuse contribution des communautés hindoues à travers le pays.

L'hindouisme est né il y a plus de cinq millénaires sur le sous-continent indien. Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes le pratiquent, ce qui en fait la troisième religion en importance dans le monde. La philosophie de l'hindouisme se base sur le respect de chaque être vivant et sur le principe selon lequel chaque aspect du quotidien a un potentiel spirituel.

Depuis l'arrivée des premiers immigrants sud-asiatiques au Canada en 1903, les communautés hindoues font partie intégrante de la société canadienne. Le Mois du patrimoine hindou nous donne l'occasion de célébrer leurs réalisations dans des secteurs tels que la médecine, les nouvelles technologies, l'enseignement, les arts, les finances et l'entrepreneuriat.

La force du Canada réside dans notre capacité à apprendre les uns des autres, à célébrer nos différences et à agir ensemble pour le bien commun. La liberté de pratiquer sa religion et de vivre selon ses croyances est l'un des fondements de notre identité commune, ainsi qu'une source de fierté pour toute la population canadienne.

Joyeux Mois du patrimoine hindou à tous et à toutes! »

SOURCE Patrimoine canadien

