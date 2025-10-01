Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Mois du patrimoine allemand

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois du patrimoine allemand, qui nous permet de célébrer l'apport des personnes d'origine germanique au Canada.

Chaque jour, ce sont plus de 3 millions de personnes d'origine allemande qui rendent notre pays plus fort et contribuent à sa diversité et à sa richesse. Représentant environ 8 % de la population canadienne, c'est l'une des communautés européennes les plus importantes.

Les premiers immigrants d'ascendance germanique se sont établis au Canada en provenance de l'Allemagne, mais aussi de l'Autriche et de la Suisse. La première vague d'immigration au pays remonte au 18e siècle. Depuis, les diverses communautés n'ont cessé de faire connaître leurs cultures, que ce soit au moyen des Instituts Goethe, des Samstagsschulen communautaires, c'est-à-dire les écoles du samedi vouées à l'enseignement de la langue, ou encore des départements d'études allemandes.

Aujourd'hui, les descendants de ces immigrants, ainsi que les nouveaux arrivants allemands, brillent dans tous les domaines, notamment les sciences, la technologie, la politique, les arts et l'entrepreneuriat. Les cultures allemandes continuent d'être célébrées, et les traditions telles que l'Oktoberfest enrichissent le patrimoine canadien.

Bon Mois du patrimoine allemand et joyeux Oktoberfest à toutes les personnes qui les célèbrent!

Prost! »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]