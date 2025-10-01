Le gouvernement du Canada souligne le Mois canadien de l'histoire islamique

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois canadien de l'histoire islamique, une célébration de la vaste contribution des communautés musulmanes au Canada.

Ces communautés incarnent un riche éventail d'expériences et d'origines, et elles ont joué un rôle important dans l'édification du pays que nous connaissons aujourd'hui. Près de 2 millions de personnes au Canada sont musulmanes et ont des ancêtres dans plus de 50 pays partout dans le monde.

Cette diversité culturelle rend le Canada plus fort et enrichit notre société. Les personnes musulmanes au Canada œuvrent chaque jour dans de nombreux domaines et professions, notamment la médecine, les sciences, l'ingénierie, les arts, l'entrepreneuriat, les finances, le droit et l'enseignement.

Le Mois canadien de l'histoire islamique nous donne l'occasion de célébrer leurs réalisations et de réaffirmer notre engagement en faveur de l'inclusion pour tout le monde. Notre gouvernement fédéral se joint à toute la population canadienne pour lutter contre la haine, la discrimination et l'islamophobie. Il s'agit notamment de continuer à travailler avec la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby; de fournir aux communautés à risque un appui financier qui leur permet de protéger leurs lieux de rassemblement; et de soutenir des mesures locales qui rassemblent les Canadiennes et Canadiens dans la lutte contre le racisme.

Le Canada est plus fort, car sa population valorise les forces qui nous définissent : la diversité et l'inclusion. Les nombreuses cultures et les origines diverses des gens qui y habitent font de notre pays l'un des endroits les plus dynamiques et diversifiés au monde, un endroit dont nous pouvons toutes et tous être fiers.

En ce mois d'octobre, je souhaite à tout le monde un Mois canadien de l'histoire islamique inspirant. »

SOURCE Patrimoine canadien

