Le gouvernement du Canada émet une déclaration à l'occasion de Yom Kippour, le Jour du Grand Pardon

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives partout au Canada et dans le monde observeront le début de Yom Kippour, aussi appelé le Jour du Grand Pardon, soit la journée la plus sacrée du calendrier hébraïque. L'une des grandes fêtes juives, Yom Kippour est l'occasion pour communautés et proches de se rassembler afin de prendre part à 25 heures de prière, d'introspection et de jeûne. Il s'agit d'une journée sous le signe de la réflexion, de la guérison et de l'espoir durant laquelle parents et amis juifs entament de façon symbolique une nouvelle année en demandant pardon et en accueillant le renouveau.

En ce jour de Yom Kippour, alors que les communautés juives se réunissent pour se recueillir et prier, nous devons faire face aux effets douloureux et persistants de l'antisémitisme, une haine qui perdure depuis des générations et continue de menacer les communautés juives ici au Canada. L'antisémitisme n'est pas seulement un enjeu pour les personnes juives : c'est une blessure sociale qui nous touche tous et toutes. Puisse cette journée nous inspirer le courage de le dénoncer, la solidarité d'agir et la détermination de bâtir un avenir sans haine.

Notre gouvernement fédéral réitère son engagement à veiller à ce que toutes les personnes juives au Canada puissent pratiquer leur religion et célébrer leur culture librement et en toute sécurité, tout en œuvrant à la construction d'un avenir fondé sur les valeurs de gentillesse, de compassion et d'ouverture.

J'offre mes meilleurs vœux à tous ceux et celles qui observent Yom Kippour au Canada.

G'mar chatima tova ! »

