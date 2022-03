Environnement et Changement climatique Canada

GATINEAU, QC, le 23 mars 2022 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner la Journée météorologique mondiale.

« Aujourd'hui, en cette Journée météorologique mondiale, j'aimerais braquer les projecteurs sur le Service météorologique du Canada (SMC) et sur les services essentiels que ses employés fournissent pour protéger la santé, la sécurité et les biens des Canadiens, alors que notre nation doit composer avec les répercussions du réchauffement climatique.

« En tant que source nationale faisant autorité pour les alertes de temps violent et les données relatives aux conditions météorologiques, à l'eau, à la glace et au climat au Canada, le SMC fournit aux Canadiens, 365 jours par année, des prévisions météorologiques ainsi que d'autres services et renseignements météorologiques et hydrologiques.

« Cette année, la Journée météorologique mondiale a comme thème Alertes précoces et actions rapides - Informations hydrométéorologiques et climatologiques au service de la prévention des catastrophes. Il s'agit d'un thème opportun et d'actualité qui rappelle l'importance des services météorologiques pour se préparer aux caprices de dame Nature et réagir en cas de phénomènes météorologiques extrêmes.

« Les Canadiens d'un océan à l'autre sont touchés par des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. L'an dernier, la Colombie-Britannique à elle seule a connu diverses conditions météorologiques catastrophiques, notamment un épisode de chaleur extrême, des incendies de forêt dévastateurs et d'importantes inondations. Lors de tels événements et en cas de dangers et de catastrophes liés aux conditions météorologiques, nos météorologues et nos hydrologues travaillent jour et nuit à surveiller et à prévoir les dangers, et ils collaborent étroitement avec nos partenaires provinciaux et territoriaux afin de les aider à prendre des décisions éclairées pour assurer la sécurité publique.

« Nous améliorons constamment nos services, tirant pleinement parti des plus récentes technologies pour moderniser les outils qui nous servent à prévoir et à diffuser aux Canadiens de précieux renseignements météorologiques. Au cours des 18 prochains mois, nous parachèverons notre projet de modernisation des radars, dans le cadre duquel 33 nouveaux radars à la fine pointe de la technologie auront été installés à l'échelle du Canada, afin que les météorologues puissent fournir des avertissements plus précis en cas de tempêtes imminentes. L'automne dernier, nous avons lancé les MetNotes sur notre application mobile MétéoCAN; ce nouvel outil permet à nos météorologues de transmettre aux Canadiens de l'information concrète sur les possibles impacts des conditions météorologiques extrêmes à venir, afin qu'ils puissent bien planifier leurs activités extérieures. De plus, nous continuons de moderniser notre page Web d'information météorologique, meteo.gc.ca, en y apportant des améliorations majeures, comme un service d'imagerie et une navigation améliorés, pour veiller à ce que les Canadiens aient facilement accès à la meilleure information météorologique disponible.

« Je tiens à remercier tous les employés du SMC et ses partenaires de prestation de services, des météorologues aux travailleurs sur le terrain, en passant par les hydrologues, les chercheurs en environnement, les informaticiens, les techniciens et tout le personnel de soutien, pour l'important travail qu'ils accomplissent chaque jour afin de nous communiquer les renseignements clés dont nous avons besoin, et ce, suffisamment à l'avance, afin de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour nous protéger et protéger nos êtres chers. »

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]