Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner la fête de Bandi Chhor Divas

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, les communautés sikhes au Canada et ailleurs dans le monde célèbrent Bandi Chhor Divas, qui souligne l'anniversaire de la libération de Hargobind Ji, le sixième gourou sikh.

Au 17e siècle, 52 rois étaient injustement emprisonnés à la forteresse de Gwalior, en Inde, avec le gourou. Lorsqu'on lui a offert la possibilité d'être relâché, ce dernier a exigé que les rois prisonniers le soient aussi. Pour le gourou, la liberté personnelle n'avait aucune valeur si elle ne pouvait être partagée. Alors que le gourou Hargobind Sahib Ji et les 52 souverains ont fini par être libérés, cet acte courageux est un puissant témoignage de la force de la solidarité et de la justice, des valeurs que l'on célèbre encore durant la fête de Bandi Chhor Divas et qui demeurent profondément vivantes aujourd'hui.

Au Canada, près de 800 000 personnes sikhes se joignent aux communautés du monde entier pour célébrer Bandi Chhor Divas. Alors qu'elles allument des diyas (lampes à huile) dans leurs maisons et décorent les gurdwaras (temples sikhs), les personnes sikhes réfléchissent également aux principes d'égalité et de compassion qui sont chers à l'ensemble de la population canadienne.

Le fondement du sikhisme, qui se trouve dans le service à autrui, nous rappelle qu'en incluant et en épaulant les gens qui nous entourent, nous pouvons bâtir un Canada plus fort et plus uni.

Je souhaite paix, bonheur et prospérité à toutes les personnes qui célèbrent Bandi Chhor Divas. »

SOURCE Patrimoine canadien

