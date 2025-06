Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner l'Aïd al-Adha

OTTAWA, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, les communautés musulmanes partout au Canada et dans le monde soulignent l'Aïd al-Adha.

Ce jour sacré du calendrier islamique marque la fin du pèlerinage annuel à La Mecque, connu sous le nom de Hadj. On l'observe en faisant la prière du matin, en prenant part à des rassemblements sociaux et familiaux, en partageant des repas festifs et en faisant des dons aux membres les plus vulnérables de la société.

L'Aïd al-Adha, qui signifie fête du sacrifice ou grand Aïd, est une célébration empreinte de bonheur et de gratitude. Pourtant, elle survient en temps de guerre et de conflit, ce qui entraine des craintes et de l'anxiété chez les Canadiens et Canadiennes qui ont des proches dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, au Soudan et dans de nombreuses autres régions. Le Canada reste déterminé à soutenir les efforts de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ainsi que l'accès urgent et sans entraves à l'aide humanitaire destinée à la population civile.

Cette année, la fête coïncide également avec le quatrième anniversaire du tragique attentat terroriste perpétré contre une famille musulmane canadienne à London, en Ontario, le 6 juin 2021. Affectueusement appelée « notre famille de London », ses membres ont perdu la vie dans un horrible acte islamophobe, pour la simple raison qu'ils étaient de confession musulmane.

Notre gouvernement est solidaire avec la communauté de London, les personnes touchées par cette tragédie, et les victimes de l'islamophobie et de toutes formes de haine. Nous sommes déterminés à tout faire pour que les Canadiens et Canadiennes se sentent en sécurité et protégés dans leurs communautés. Il s'agit notamment de fournir aux communautés à risque un soutien financier pour les aider à protéger leurs lieux de rassemblement et à lancer des mesures locales qui unissent toute la population et visent à combattre le racisme. Nous continuons également à travailler avec la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby, pour lutter contre l'islamophobie, notamment grâce à la parution du Guide canadien pour comprendre et combattre l'islamophobie : Pour un Canada plus inclusif.

La diversité est au cœur de notre identité en tant que Canadiens et Canadiennes. Le Canada est plus fort grâce aux personnes qui l'habitent, à leurs origines diverses et aux histoires qui font de notre mosaïque l'une des plus vivantes et uniques au monde.

Au nom du gouvernement du Canada, nous souhaitons à tous les musulmans et musulmanes au Canada de belles célébrations de l'Aïd al-Adha, dans l'unité, la solidarité et la paix.

Aïd Moubarak!

!عيد مبارك »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]