Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner la fête de Dussehra

OTTAWA, ON, le 2 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés hindoues partout au pays pour souligner Dussehra, aussi appelée Vijayadashami, l'une des fêtes les plus appréciées de l'hindouisme.

Dussehra commémore la victoire du bien sur le mal, symbolisée par le triomphe du dieu Rama sur le démon Ravana.

En ce jour spécial, parents et amis se rassemblent afin d'honorer les actes de bravoure de Rama en entonnant des chants, en installant des décorations colorées ou en admirant des feux d'artifice. Cette fête est également associée aux déesses Durga, Saraswati et Lakshmi, puisqu'elle marque la clôture de Navratri, une célébration qui honore le divin féminin.

Notre riche diversité culturelle est l'une des plus grandes forces du Canada. Nos communautés continuent à s'épanouir et à devenir plus fortes grâce à l'apport de gens d'une multitude d'horizons culturels.

Que la fête de Dussehra apporte joie et harmonie à toutes les personnes qui la célèbrent! »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]