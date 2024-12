GATINEAU, QC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante à l'issue de la cinquième séance du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (CIN-5) qui s'est tenue à Pusan, en République de Corée, du 25 novembre au 1er décembre 2024.

« Il y a deux ans, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté à l'unanimité une résolution historique visant à élaborer un nouvel accord juridiquement contraignant sur la pollution plastique d'ici la fin de 2024. Le Canada est venu en République de Corée avec la ferme intention de conclure un accord ambitieux et sans précédent sur la pollution plastique. Même si nous n'avons pas été en mesure de conclure un accord cette fois-ci, la détermination du Canada à l'égard d'un accord ambitieux demeure tout aussi grande. La lutte contre la pollution plastique à l'échelle internationale n'est pas terminée, et nous continuerons de faire avancer l'objectif d'un traité ambitieux et inclusif.

« Cette crise a des répercussions néfastes sur notre environnement, nos économies et nos communautés. Pour relever efficacement ce défi mondial, nous avons besoin d'un accord juridiquement contraignant qui couvre l'ensemble du cycle de vie des plastiques - un accord qui comporte des dispositions visant à assurer une production et une consommation durables, à restreindre les produits en plastique problématiques et les substances chimiques préoccupantes, à gérer judicieusement les déchets et à lutter contre la pollution plastique dans l'environnement. Ce n'est qu'en adoptant cette approche globale que nous parviendrons à changer l'ensemble du système pour lutter contre la pollution plastique et protéger les générations futures.

« La délégation canadienne a mis à profit les voix des partenaires provinciaux et territoriaux et des représentants des organisations autochtones nationales, qui ont fourni des commentaires précieux tout au long du processus.

« Les Canadiennes et les Canadiens veulent que leur gouvernement s'attaque à la pollution. C'est pourquoi le Canada prend des mesures pour réduire les déchets de plastique et la pollution plastique. Le Canada est également un membre inaugural de la Coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique et un membre fondateur de l'alliance des pays hôtes du Comité intergouvernemental de négociation.

« Le Canada joue un rôle de chef de file dans la lutte contre la pollution plastique, tant sur la scène mondiale qu'au pays, depuis le lancement de la Charte sur les plastiques dans les océans lors de notre présidence du G7 en 2018. Nous continuerons de prêcher par l'exemple au pays dans le domaine de la lutte contre la pollution plastique, en prenant les mesures concrètes que la population canadienne réclame. Nous restons déterminés à mettre en œuvre notre plan exhaustif visant à réduire les déchets de plastique et la pollution plastique, et à faire la transition vers une économie circulaire des plastiques. Notre plan comprend de nouvelles règles qui exigent plus de transparence de la part des producteurs et d'autres entreprises au sujet des plastiques qu'ils mettent sur le marché canadien et de la manière dont ceux-ci sont gérés en fin de vie. Il comprend également des mesures relatives à l'interdiction des plastiques à usage unique nocifs, et des mesures liées à l'investissement et au progrès dans les sciences, les solutions ciblées et l'innovation. Pour ce faire, il faut améliorer la façon dont les plastiques sont fabriqués, utilisés et gérés, diminuer les déchets de plastique, créer des débouchés économiques verts et envoyer un signal clair aux gouvernements et au milieu des affaires pour qu'ils puissent stimuler l'innovation, orienter les politiques et cibler les secteurs où investir.

« Nous continuerons à collaborer avec l'ensemble de la population canadienne, y compris les partenaires autochtones, la société civile, les travailleurs, l'industrie et les gouvernements infranationaux afin de stimuler l'innovation et l'action visant à lutter contre la pollution plastique.

« Nous exhortons tous les pays à maintenir l'élan et à rester déterminés à trouver des solutions dans la foulée de la séance du Comité intergouvernemental de négociation, afin de garantir la protection de l'environnement et la santé de nos communautés. Nous avons le devoir auprès du monde entier de progresser rapidement et de manière responsable vers un monde libéré du fléau de la pollution plastique. »

Faits en bref

Le gouvernement du Canada met en œuvre un plan global ambitieux et fondé sur des données probantes afin de réduire la pollution et les déchets plastiques et de faire la transition vers une économie circulaire des plastiques grâce à une série de mesures complémentaires tout au long du cycle de vie des plastiques. Le gouvernement continue de mener des recherches et d'investir dans la science afin de guider les interventions et de mesurer les progrès accomplis au fil du temps, et il demeure déterminé à lutter contre les SPFA, communément appelées « produits chimiques éternels ».

Dans le cadre de son plan exhaustif, le Canada a lancé en avril 2024 le registre fédéral sur les plastiques. Le registre oblige les entreprises, y compris les producteurs et autres fournisseurs de services, à rendre compte chaque année de la quantité et des types de plastiques qu'elles fabriquent, importent et mettent sur le marché canadien, ainsi que de la manière dont ces plastiques sont gérés à la fin de leur cycle de vie.

Le gouvernement est résolu à renforcer le régime de gestion des produits chimiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) . L'approche proposée pour la liste de surveillance et le projet de plan des priorités sont certains des nouveaux éléments clés qui appuient le Plan de gestion des produits chimiques en vigueur.

. L'approche proposée pour la liste de surveillance et le projet de plan des priorités sont certains des nouveaux éléments clés qui appuient le Plan de gestion des produits chimiques en vigueur. En outre, le gouvernement du Canada mène actuellement une consultation sur une feuille de route proposée visant à prolonger la durée de vie des plastiques contenus dans les produits électroniques en fin d'utilisation, qui aidera à définir les domaines d'action prioritaires afin de jeter les bases d'une approche de gestion plus durable pour les produits électroniques au Canada. Les intervenants, les parties intéressées et la population canadienne en général sont invités à prendre part à la consultation d'ici le 31 janvier 2025. La publication finale de la feuille de route proposée est prévue pour l'été 2025. Cette démarche soutient également les engagements communs pris par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le cadre de la Stratégie pancanadienne visant l'atteinte de zéro déchet de plastique et son plan d'action du Conseil canadien des ministres de l'environnement.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]