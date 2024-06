GATINEAU, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants :

« Tous les enfants méritent de grandir dans des conditions qui protègent leur sécurité, leur santé et leur dignité. La Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants reconnaît qu'un trop grand nombre d'enfants dans le monde sont privés, encore aujourd'hui, de ce droit qui ne devrait pas leur être refusé. Aucun enfant ne devrait avoir à assumer le fardeau de gagner sa vie. Pourtant, à l'échelle internationale, plus de 160 millions d'enfants y sont contraints chaque jour. De ce nombre, 79 millions effectuent des tâches dangereuses qui constituent une violation des droits de la personne en mettant directement en péril leur santé, leur sécurité et leur éducation.

Le Canada a la responsabilité et la possibilité de faire une différence au-delà de ses frontières et de protéger les enfants dans le monde entier. Il s'associe avec l'Organisation internationale du Travail pour renforcer les droits des travailleurs et créer des conditions de travail qui respectent les normes internationales. Dans le cadre de notre stratégie pour l'Indo-Pacifique, nous aidons les gouvernements, les employeurs et les travailleurs des pays partenaires à promouvoir la sécurité et l'égalité au travail.

Cette année, nous avons attribué sept millions de dollars sur cinq ans pour améliorer le respect des droits fondamentaux du travail. Nous avons également investi dans des mesures de soutien ciblées pour les travailleurs des pays partenaires commerciaux, car chaque travailleur mérite un milieu de travail sûr et équitable.

Le gouvernement présentera d'ici la fin de l'année un projet de loi visant à éradiquer le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes, quelle qu'en soit l'origine. Rigoureuse, efficace et applicable, cette législation enverra un message clair au monde : le Canada n'accepte pas le travail forcé.

Les enfants méritent d'être des enfants. Le Canada se joint aux pays du monde entier pour réaffirmer sa responsabilité commune d'éradiquer la main‑d'œuvre enfantine. »

Liens connexes

Journée mondiale contre le travail des enfants

Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans)

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, 343-575-1065, [email protected] Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]