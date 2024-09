GATINEAU, QC, le 2 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Steven MacKinnon, a fait la déclaration suivante pour souligner la fête du Travail :

« La fête du Travail se veut une célébration des personnes qui ont bâti ce pays et qui continuent à le bâtir au quotidien. De meilleurs salaires, le droit à la négociation collective et des conditions de travail plus sécuritaires : rien de tout cela ne serait possible sans la lutte constante des travailleurs canadiens et du mouvement syndical canadien. Aujourd'hui, nous nous rappelons les générations de Canadiennes et de Canadiens qui ont défendu les droits des travailleuses et des travailleurs pour rendre ces progrès possibles.

Il y a 152 ans, en 1872, 10 000 travailleurs se sont joints à la grève du syndicat des typographes de Toronto pour réclamer une journée de travail de neuf heures. Depuis, le mouvement syndical canadien ne cesse de prendre de l'ampleur, alors qu'il continue de se battre pour assurer des conditions de travail plus sécuritaires et plus équitables pour tous d'un océan à l'autre.

Au cours de la dernière année, nous avons travaillé de concert avec les syndicats et les employeurs canadiens, dans un esprit de tripartisme, afin d'obtenir des résultats pour les familles de travailleurs. Cette année, nous avons proposé d'apporter l'un des changements les plus importants au droit du travail canadien depuis des décennies, c'est-à-dire l'interdiction du recours à des travailleurs de remplacement pendant les grèves et les lock-out. Un tel recours prolonge les conflits, déséquilibre le rapport de force à la table de négociation et peut envenimer les milieux de travail pendant des générations. Nous avons également apporté des changements afin de protéger les travailleurs à la demande contre les erreurs de classification, de réduire les écarts salariaux dans nos milieux de travail, et d'instaurer un droit à la déconnexion dans les industries sous réglementation fédérale.

Par ailleurs, nous instaurerons bientôt de nouvelles mesures pour offrir aux parents un congé payé lié à une perte de grossesse, ainsi qu'un congé pour l'adoption et le recours aux services d'une mère porteuse. Plus encore, d'ici la fin de l'année, nous déposerons un projet de loi visant à éradiquer le travail forcé des chaînes d'approvisionnement canadiennes. Ainsi, ensemble, nous enverrons un message clair au reste du monde : le travail forcé n'a pas sa place au Canada.

De tels progrès ne sont possibles que grâce aux dirigeants syndicaux qui les ont réclamés avec détermination. Nous comptons donc rester à l'écoute et continuer à travailler aux côtés des syndicats et des employeurs pour assurer la prospérité des familles de travailleurs et pour bâtir un Canada à la hauteur de nos aspirations.

Bonne fête du Travail! »

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, 343-575-1065, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]