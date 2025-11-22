OTTAWA, ON, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Le 22 novembre est la Journée nationale du logement. À cette occasion, nous reconnaissons les progrès accomplis pour relever les défis auxquels font face les Canadiens en matière de logement, ainsi que ceux qui travaillent quotidiennement pour le changement. Un logement représente plus qu'un toit au-dessus de la tête. Il tisse un lien avec les communautés où nous vivons, travaillons et nous divertissons. La Journée nationale du logement ne vise pas seulement à sensibiliser la population, c'est aussi un appel à l'action.

Le Canada traverse une crise du logement qui se développe depuis plusieurs décennies et touche les communautés rurales et urbaines de tout le pays. Cet impact est particulièrement ressenti par les jeunes générations et les populations vulnérables.

Le gouvernement fédéral agit en effectuant des investissements sans précédent pour augmenter l'offre de logements au Canada. Le Budget de 2025 : Un Canada fort prévoit des investissements générationnels dans le logement et les infrastructures.

Ces investissements comprennent l'agence Maisons Canada, récemment lancée et qui, parallèlement à d'autres mesures, contribuera à doubler le rythme de la construction de logements au cours de la prochaine décennie, afin d'augmenter l'offre de logements. Elle transformera également la collaboration entre les secteurs public et privé et mettra en œuvre des méthodes de construction modernes, en catalysant un secteur de la construction résidentielle plus productif et novateur au Canada.

Maisons Canada construira des logements abordables à grande échelle, notamment des logements de transition et des logements avec services de soutien, des coopératives d'habitation, des logements pour les étudiants et les personnes âgées, des logements communautaires et très abordables, ainsi que des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Maisons Canada prend des mesures audacieuses pour répondre aux défis auxquels les Canadiens sont confrontés en matière de logement.

Il ne s'agit là que d'une partie d'un ensemble plus large de mesures prises par le gouvernement fédéral pour doubler le taux de construction de logements, rétablir l'abordabilité et réduire l'itinérance. Cela inclut également la collaboration avec les provinces, les territoires et les municipalités afin d'aider à éliminer les obstacles à la construction de nouveaux logements à l'échelle locale et de soutenir les infrastructures essentielles grâce au nouveau Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À l'occasion de la Journée nationale du logement, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à résoudre la crise du logement au Canada, mais nous savons que nous ne pouvons y parvenir seuls. Nous avons besoin que tous les ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et le secteur privé se joignent à nos efforts.

Ensemble, nous contribuerons à faire en sorte que tous les Canadiens aient accès à un logement abordable.

