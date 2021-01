OTTAWA, ON, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, l'honorable Carolyn Bennett, l'honorable Patty Hajdu et l'honorable Daniel Vandal ont fait la déclaration suivante :

« Depuis trop longtemps, l'histoire du colonialisme au Canada a engendré des pratiques, des comportements et des politiques racistes à l'encontre des peuples autochtones. Le racisme systémique reste ancré dans les systèmes de soins de santé de notre pays et a des effets catastrophiques pour les communautés des Premières Nations, les Inuits et les Métis. Les peuples autochtones ont le droit d'accéder à un système médical de première classe sans craindre la discrimination ou les mauvais traitements. Il est grand temps que nous nous unissions pour éliminer et éradiquer toutes les formes de racisme et de discrimination.

En septembre, la mort tragique de Joyce Echaquan nous a brutalement rappelé le racisme dont les Autochtones sont toujours victimes partout au pays. Malheureusement, ce que Joyce Echaquan a vécu n'est pas un incident isolé. Beaucoup trop de personnes et de familles des Premières Nations, inuites et métisses ont vécu des expériences semblables, ce qui ne fait qu'ajouter aux nombreuses preuves que les systèmes de soins de santé canadiens ne répondent pas aux besoins des peuples autochtones. Sans changement important, les peuples autochtones continueront de faire face à des inégalités nuisibles et persistantes en matière de santé et de résultats sociaux en raison d'un accès inadéquat à des services de santé appropriés.

Ce n'est qu'en écoutant et en tirant les leçons des expériences des patients, des praticiens et des professionnels de la santé autochtones qu'un véritable changement se produira. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a conclu un deuxième dialogue national sur le racisme anti-autochtone dans les systèmes de soins de santé. Ce dialogue a permis aux partenaires autochtones, aux gouvernements, aux institutions éducatives et professionnelles ainsi qu'aux organisations de soins de santé de partager les meilleures pratiques afin de résoudre ce problème systémique. Nous sommes reconnaissants pour ces conversations.

Le gouvernement du Canada a invité les provinces et les territoires ainsi que les partenaires et les représentants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les organisations et les représentants du secteur de la santé à se réunir et à renouveler leur engagement à éliminer le racisme. Au cœur de cet engagement se trouve l'élaboration de stratégies de réponse au racisme anti-autochtone, menées par chaque niveau de gouvernement et par les principales organisations qui jouent un rôle important dans la prestation des soins de santé. Au cours de ce dialogue national, le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement à s'attaquer au racisme anti-autochtone dans les systèmes de soins de santé :

Lancer le processus d'engagement pour l'élaboration conjointe d'une législation sur la santé des Autochtones fondée sur les distinctions avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Ce travail est soutenu par 15,6 millions de dollars sur deux ans provenant de l'Énoncé économique de l'automne.





Fournir 2 millions de dollars à la Nation Atikamekw et à la Première Nation de Manawan pour faire avancer leur plaidoyer en faveur de la mise en œuvre des aspects fédéraux du Principe de Joyce dans tout le Canada . Le Principe de Joyce vise à garantir à tous les peuples autochtones un droit d'accès équitable aux services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle possible.





. vise à garantir à tous les peuples autochtones un droit d'accès équitable aux services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle possible. Poursuivre la mise en œuvre des recommandations des principaux rapports -- notamment « In Plain Sight : Addressing Indigenous-specific Racism and Discrimination in B.C. Health Care » (À la vue de tous : S'attaquer au racisme et à la discrimination spécifiques aux Autochtones dans le secteur de la santé en C.-B.), le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et le rapport de la Commission Viens.





Accroître l'accès à des soins culturellement sûrs et exempts de discrimination en octroyant 4 millions de dollars au consortium national de la formation médicale autochtone. Leur travail consistera à améliorer l'expérience des peuples autochtones en matière d'admission en faculté de médecine, d'enseignement et de pratique médicale dans six domaines prioritaires, notamment une meilleure évaluation des études autochtones, la sécurité culturelle et la lutte contre le racisme lors de l'admission en faculté de médecine, l'ajout de modules d'apprentissage sur la lutte contre le racisme, l'amélioration du recrutement et du maintien en poste des enseignants autochtones ainsi que l'augmentation du nombre d'admissions d'étudiants autochtones en faculté de médecine.





Poursuivre le travail de mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) au Canada , notamment l'article 24 qui stipule que les peuples autochtones « ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé » et que « les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. »





, notamment l'article 24 qui stipule que les peuples autochtones « ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé » et que « les autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. » Accroître la représentation autochtone dans le domaine des soins de santé en appuyant les organismes de santé dirigés par des Autochtones. Cela leur permettra d'élaborer de nouveaux modèles de gouvernance en matière de santé qui augmenteront la prise en charge et la responsabilité des Autochtones à l'égard de la prestation et de la gestion des services de santé financés par le gouvernement fédéral.





Soutenir les organismes de santé nationaux et régionaux pour des mesures et des outils ciblés visant à lutter contre le racisme, à encourager l'humilité culturelle et à promouvoir des pratiques tenant compte des traumatismes.





Soutenir le Centre national de collaboration pour la santé autochtone afin de créer un guichet unique pour les outils et les ressources en matière de sécurité culturelle et de lutte contre le racisme.





Travailler avec des partenaires pour soutenir de meilleures mesures de progrès, y compris des indicateurs, des outils de collecte de données et des rapports publics réguliers.





Convoquer un troisième dialogue national au printemps 2021 afin de poursuivre les efforts collectifs visant à accroître la représentation autochtone dans l'enseignement médical postsecondaire, la formation sur la compétence culturelle, les approches traditionnelles en matière de santé et l'orientation sûre pour les patients. En février et mars 2021, on tiendra des tables rondes régionales thématiques fondées sur les distinctions qui traiteront du racisme dont les Autochtones sont victimes dans les soins de santé.

En travaillant avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec des partenaires autochtones et des professionnels de la santé, des institutions et des organismes d'accréditation, nous nous engageons à éliminer le racisme à l'égard des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans tous les systèmes de santé du Canada. Des changements réels et efficaces nécessitent tous nos efforts collectifs dans un esprit de confiance, d'engagement et de réconciliation.

Notre cheminement doit être dirigé par des Autochtones, basé sur la communauté et culturellement sûr; il est également essentiel de considérer et de reconnaître l'intersectionnalité dans notre travail de lutte contre le racisme. Dans les communautés autochtones, les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA sont souvent confrontées à des difficultés particulières qui doivent être entendues, comprises et traitées.

Des progrès sont réalisés, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Chacun d'entre nous doit participer pour éliminer le racisme systémique et la discrimination à l'égard des peuples autochtones.

