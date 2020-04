Déclaration du ministre des Services aux Autochtones au sujet de l'entrée en vigueur du Règlement concernant l'annulation ou le report d'élections au sein des Premières Nations (prévention des maladies)

OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, le 16 avril 2020 /CNW/ - Le ministre des Services aux Autochtones, Marc Miller, a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Pendant cette pandémie, la santé et le bien-être des communautés autochtones sont notre priorité. Nous sommes conscients des risques pour la santé publique liés à la tenue d'élections pendant une pandémie et nous nous efforçons de veiller à ce qu'il n'y ait pas de lacunes dans la gouvernance.

Nous avons recommandé aux Premières Nations qui ont des élections à venir de ne pas procéder à des élections pour le moment, en raison des risques actuels pour la santé publique liés aux grands rassemblements. En conséquence, nous avons institué une option réglementaire temporaire, le Règlement sur l'annulation et le report d'élections des Premières Nations, qui permettra aux dirigeants des Premières Nations de continuer à exercer leurs rôles et leurs fonctions au sein de leurs communautés pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, avec une prolongation possible de six mois supplémentaires, alors qu'ils se concentrent sur la sécurité de leurs communautés dans la lutte à la face à la COVID-19.

Nous avons été en communication directe avec les communautés des Premières Nations qui sont actuellement, ou qui seront bientôt, soumises au processus électoral au sujet de cette option, et nous voulons être clairs : l'ultime décision de tenir ou de reporter leur élection appartient en définitive aux dirigeants de la communauté.

Nous travaillerons avec eux à chaque étape du processus, quelle que soit la décision qu'ils prendront. Dans le cas où la décision serait prise de procéder à l'élection prévue, nous sommes prêts à fournir des conseils sur les mesures à prendre pour limiter les risques de propagation du virus aux membres de la communauté. »

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Vanessa Adams, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, 343-543-7645; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]