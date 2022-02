OTTAWA, ON, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a rendu publique aujourd'hui la déclaration suivante sur l'évolution de la situation en Ukraine :

« Nous continuons d'accorder un soutien indéfectible à l'Ukraine face aux actions de la Russie qui violent les lois internationales et menacent la paix et la sécurité dans le monde. Le Canada condamne les récents efforts déployés par la Russie pour utiliser l'énergie comme un outil de pression et de coercition, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour maintenir la stabilité des marchés de l'énergie à l'échelle mondiale.



« Les sanctions économiques imposées à la Russie par le Canada et ses alliés se veulent une réaction à la gravité des actions de la Russie - elles n'ont aucunement pour but de perturber les marchés mondiaux de l'énergie.

« La situation du Canada est sûre sur le plan de l'approvisionnement en énergie. Et pendant que l'Europe s'emploie à remédier aux présents enjeux géopolitiques et socioéconomiques, nous communiquons avec des alliés pour nous assurer que les chaînes d'approvisionnement en énergie sont préservées au Canada, tout en surveillant leur état à travers le monde.

« Nous continuerons de collaborer avec nos partenaires du G7 pour soutenir l'Ukraine, sa sécurité énergétique, ainsi que sa souveraineté et son intégrité territoriale.

