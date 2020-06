OTTAWA, le 4 juin 2020 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, a aujourd'hui rendu publique la déclaration ci-après relativement à l'annonce faite par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada sur l'entrée en vigueur du règlement ministériel d'exemption concernant le forage exploratoire pétrolier et gazier extracôtier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador :

« Le secteur pétrolier extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador assure la prospérité économique de la province et du reste du Canada, procurant des milliers de bons emplois. Cette industrie démontre une ingéniosité et un esprit d'innovation qui font d'elle un élément important de notre avenir fondé sur la croissance propre. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est si déterminé à maintenir la compétitivité de ce secteur à l'échelle mondiale.

« Le règlement ministériel édicté aujourd'hui améliore l'efficacité du processus d'évaluation pour les projets de forage exploratoire pétrolier et gazier réalisés dans une zone déterminée au large de Terre-Neuve-et-Labrador et assure le respect des normes de protection de l'environnement les plus strictes qui soient.

« Avec l'entrée en vigueur de ce règlement, le Canada renforce son statut de destination affaires concurrentielle dans ce secteur pour les investisseurs à l'échelle internationale - un endroit où ces derniers peuvent compter sur une conjoncture plus prévisible et plus sûre.

« Le règlement veille à l'application de mesures d'atténuation vigoureuses et resserre certaines conditions pour garantir que les projets respectent des normes strictes en matière de protection de l'environnement. Cette approche fournira aux investisseurs la prévisibilité et la certitude qu'ils recherchent tout en maintenant la compétitivité du secteur extracôtier canadien.

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement fait un autre pas vers la réalisation de son engagement non seulement à stimuler l'économie, mais aussi à protéger l'environnement.

« Notre gouvernement reconnaît que la capacité de Terre-Neuve-et-Labrador à rebondir au sortir de la pandémie de COVID-19 dépendra grandement de la capacité du secteur extracôtier à se montrer fort, résilient et novateur.

« Les Terre-Neuviens et Labradoriens sont fiers de leur secteur extracôtier. Le règlement ministériel arrive à un moment où ses retombées auront beaucoup d'importance pour les travailleurs et les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador, apportant la prospérité économique aux gens d'ici et du reste du Canada. »

