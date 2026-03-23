OTTAWA, ON, le 23 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a émis la déclaration suivante :

«J'accueille favorablement le rapport de la vérificatrice générale du Canada au sujet des pratiques d'embauche au sein de la Gendarmerie royale du Canada.

Le rapport présente une évaluation détaillée, pour la période de 2023 à septembre 2025, des défis qui se posent dans le système de recrutement de la GRC et souligne la nécessité de l'améliorer pour s'assurer que l'organisation peut attirer de bonnes candidatures et les traiter efficacement pour répondre à ses besoins opérationnels.

La GRC accepte toutes les constatations et les recommandations de la vérificatrice générale. Ces recommandations proposent une démarche claire pour moderniser les processus de recrutement et seront intégrées afin de renforcer le plan de la GRC à embaucher les personnes dont elle a besoin pour servir les communautés partout au Canada.

Résoudre les défis en matière de recrutement fait partie des grandes priorités de l'organisation et constitue un élément clé du Plan stratégique de la GRC de 2024-2027. La GRC a déjà commencé à prendre des mesures pour répondre à bon nombre des préoccupations soulevées dans le rapport. Entre autres, des efforts sont en cours pour moderniser les systèmes de présélection et de traitement des candidatures afin de réduire les délais d'attente pour les postulants et d'améliorer leur expérience globale dans le processus de recrutement. De plus, des initiatives pour renforcer la planification des effectifs sont mises en œuvre afin de mieux arrimer les efforts de recrutement avec les besoins de l'organisation à long terme et de veiller à ce que la GRC dispose d'un effectif en santé et bien préparé.

Dans le cadre de ces efforts, la GRC met aussi davantage l'accent sur des initiatives de rapprochement afin de s'assurer que le recrutement reflète la diversité du Canada. Cela comprend collaborer davantage avec les communautés autochtones, offrir un soutien sur mesure aux postulants et poursuivre le travail avec ses partenaires autochtones afin d'examiner les pratiques de recrutement et de les modifier pour garantir qu'elles soient équitables, adaptées à la culture et efficaces.

Il y a beaucoup de travail à accomplir, mais j'ai confiance dans la stratégie mise en place par la GRC pour accélérer cette transformation. Notre gouvernement s'engage à recruter 1 000 agents supplémentaires de la GRC et à fournir à nos partenaires de l'application de la loi de meilleures ressources. Je m'engage à soutenir ce travail, qui permettra de renforcer la GRC et de la moderniser afin qu'elle reflète la diversité des nombreuses communautés qu'elle sert.»

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SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]