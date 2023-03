OTTAWA, ON, le 10 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a fait aujourd'hui la déclaration qui suit pour souligner la troisième Journée nationale de commémoration pour la COVID-19.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale de commémoration pour la COVID-19 au Canada, nous nous souvenons des plus de 51 000 personnes qui sont décédées de la maladie et nous reconnaissons celles qui en subissent encore les graves conséquences. Il s'agit également d'une journée de reconnaissance de l'immense résilience et des sacrifices des Canadiennes et des Canadiens. Nous en profitons pour exprimer notre gratitude à tous les professionnels de la santé et travailleurs essentiels qui, avec compassion, sans relâche et avec courage, sont restés en première ligne tout au long de la pandémie.

Presque trois ans après que l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que la COVID-19 constituait une pandémie mondiale, la situation au Canada ne cesse d'évoluer. Le nombre de cas est stable, les niveaux d'immunité de la population sont élevés et la capacité de surveillance génomique s'est accrue. En outre, l'accès aux vaccins, aux traitements et aux tests rapides a été rendu possible, tout cela permettant d'atténuer considérablement l'incidence globale et le risque de conséquences graves.

Cependant, le virus continue de circuler au Canada et dans le monde entier, et ses effets se font toujours sentir sur notre système de santé. L'Agence de la santé publique du Canada continue de collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les prestataires de soins de santé et d'autres partenaires, afin de contrôler la COVID-19, de participer aux efforts internationaux et de donner la priorité à une communication claire, coordonnée et factuelle concernant la prise en charge continue du virus.

Un aspect important de la gestion de ce virus consiste à reconnaître et à aider les personnes qui souffrent du syndrome post-COVID-19 (SPC), aussi appelé "COVID-19 de longue durée". Bien que les connaissances scientifiques sur ce syndrome progressent, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Le gouvernement du Canada a récemment publié le rapport complet du groupe de travail sur le SPC, qui énonce des mesures pour aider à gérer les répercussions sanitaires et socio-économiques du SPC au Canada. De plus, nous fournissons du financement au réseau Long COVID Web pour qu'il mette au point des diagnostics, des traitements et des stratégies de réadaptation en ce qui concerne le SPC, ainsi qu'à Cochrane Canada (en anglais seulement) et aux centres GRADE de l'Université McMaster (en anglais seulement) pour qu'ils élaborent des lignes directrices de pratique clinique sur le SPC afin d'appuyer les patients et les professionnels de la santé.

Depuis 2020, les choses ont bien changé. J'encourage toutefois tout le monde à recevoir tous les vaccins recommandés, dont celui contre la COVID-19, et à appliquer des mesures de protection personnelle pour nous aider à réduire la propagation des maladies. Ces efforts combinés font que la situation est plus facile à gérer pour nous, nos proches et les travailleurs de la santé.

Cette pandémie sera riche d'enseignements, ce qui nous aidera à adapter notre approche et à nous assurer de rester en bonne position et prêts à intervenir en cas de futures urgences sanitaires mondiales.

Merci de continuer à faire ce que vous avez à faire. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, C. P., député

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

