OTTAWA, ON , le 2 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du départ à la retraite de l'honorable Michael Moldaver, juge de la Cour suprême du Canada.

« J'aimerais prendre un moment pour exprimer ma gratitude, au nom de l'ensemble de la population canadienne, au juge Michael Moldaver pour ses années de service à la Cour suprême du Canada. Sa contribution en matière de droit criminel est énorme, et sa sagesse et son esprit de collégialité ont illuminé la Cour pendant près de onze ans. Son rôle actif au sein de la communauté juridique, tant sur le banc que comme membre du barreau, a eu une influence durable sur ses pairs.

La portée de son travail sur le système juridique canadien est trop vaste pour être décrite ici, mais je tiens à souligner son profond engagement envers la justice et l'équité, et envers un système de justice que le public peut comprendre et auquel il peut faire confiance.

En bref, son apport à la Cour suprême, à notre jurisprudence et à notre système judiciaire a été monumentale. C'est avec une profonde reconnaissance que je remercie le juge Moldaver pour ses années de service, et que je lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. »

Faits en bref

Le juge Moldaver a été admis au Barreau de l' Ontario en 1973 et a pratiqué dans le domaine des litiges criminels et civils jusqu'à sa nomination à la magistrature en 1990. Il a été nommé à la Cour d'appel de l' Ontario en 1995 et à la Cour suprême du Canada en 2011.

Pendant qu'il exerçait sa profession, le juge Moldaver a été directeur de la Criminal Lawyers' Association, directeur de l'Advocates' Society et coprésident du tribunal académique de l'Université de Toronto , section disciplinaire.

, section disciplinaire. Il a agi à titre de conférencier et de formateur dans le cadre de nombreux programmes de formation continue destinés tant à la magistrature qu'aux professionnels du droit, participant à des programmes éducatifs parrainés par l'Institut national de la magistrature et l'Institut canadien d'administration de la justice, enseignant le droit criminel à des juges nouvellement nommés de partout au Canada , et donnant des cours dans le cadre des programmes de formation continue de l'Ontario Crown Attorneys' Association, de la Criminal Lawyers' Association et de l'Association du Barreau de l' Ontario .

Liens connexes

