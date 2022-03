OTTAWA, ON, le 11 mars 2022 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le Canada condamne dans les termes les plus fermes qui soient l'invasion injustifiable de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Notre gouvernement demeure déterminé à soutenir le peuple ukrainien et à travailler avec ses alliés de l'OTAN et ses partenaires mondiaux pour offrir une réponse complète et coordonnée.

« En tant que ministres responsables des sciences et des organismes de financement de la recherche du Canada, nous exprimons notre solidarité la plus profonde avec le peuple ukrainien, ainsi qu'avec la communauté scientifique ukrainienne, devant cette horrible attaque menée contre leur pays.

« Dans cet esprit de solidarité, nous avons demandé aux organismes de financement de la recherche dont nous sommes responsables de s'abstenir de conclure des ententes avec des établissements de recherche russes. Cette mesure vise plus particulièrement les trois organismes subventionnaires, soit les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines.

« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle historique joué par les scientifiques, les universitaires et les chercheurs pour défendre la liberté et lutter contre la tyrannie. Ainsi, nous n'interdisons pas à large échelle les travaux menés en collaboration avec des chercheurs russes individuels. Toutefois, nous avons demandé aux organismes de financement de la recherche d'appliquer des mesures strictes interdisant le financement de recherches conjointes risquant de favoriser les intérêts du régime de Vladimir Poutine. Nous avons demandé au Conseil national de recherches Canada de mettre en place des mesures de protection similaires pour ses propres activités.

« Les entités qui mènent des activités scientifiques et de recherche financées par le gouvernement fédéral (par exemple, adMare BioInnovations, Brain Canada, Fondation canadienne pour l'innovation, CIFAR, Génome Canada, Institut d'informatique quantique, Parlons sciences, Mitacs, Institut Périmètre de physique théorique, Conseil des académies canadiennes et Réseau de cellules souches) sont également priées de limiter leurs travaux avec la Russie.

« Nous sommes conscients que des millions d'Ukrainiens, y compris des chercheurs et des étudiants, souffrent en raison de l'invasion menée par Vladimir Poutine. Nous travaillons avec les organismes de financement afin que des mesures immédiates puissent être appliquées pour soutenir les chercheurs et les étudiants ukrainiens. À cette fin, chacun des organismes subventionnaires va créer un fonds d'intervention à l'intention des stagiaires de recherche ukrainiens à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat. Les Ukrainiens titulaires d'une subvention de l'un de ces trois organismes et qui sont directement touchés par la crise pourront demander une aide financière d'appoint à court terme. Ainsi, les étudiants et les boursiers postdoctoraux admissibles qui ont dû quitter l'Ukraine à cause du conflit, ainsi que ceux qui avaient l'intention de rentrer en Ukraine en 2022, mais ne peuvent le faire dans les circonstances, seront en mesure de poursuivre leurs recherches ici même au Canada.

« Le Canada salue le courage des Ukrainiens dont la vie est aujourd'hui à risque en raison de leur désir de bâtir un monde meilleur grâce à leurs travaux scientifiques. »

