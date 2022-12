MONTRÉAL, le 19 déc. 2022 /CNW/ -

« Aujourd'hui, lors de la COP15 à Montréal, le monde entier a conclu un accord historique pour protéger la nature et la biodiversité.

« Le Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité est une grande victoire pour la planète et l'humanité tout entière, marquant un changement de cap pour mettre un frein à la disparition incessante des habitats et des espèces.

« À l'image de ce qui s'est produit à Paris pour arriver à un accord visant à limiter la hausse des températures mondiales sous la barre du 1,5 degré Celsius, Montréal a vu une entente voir le jour pour protéger 30 p. 100 des milieux naturels terrestres et marins à l'échelle mondiale d'ici 2030.

« Le Canada, unissant sa voix à celles d'autres pays aux vues similaires, avait clamé dès le départ que pour la nature, l'objectif de protection de 30 p. 100 d'ici 2030 équivaut à la cible du 1,5 degré Celsius.

« La science nous dit que c'est le seuil de protection minimal pour assurer l'avenir de la planète.

« Le nouveau cadre prévoit un engagement financier sans précédent visant à mobiliser auprès de toutes les sources possibles au moins 200 milliards de dollars par année afin de faire respecter ce plan exhaustif et ambitieux. Sous le leadership du premier ministre Justin Trudeau, le Canada a pris de nouveaux engagements financiers à la COP15, qui portent à plus de 1,5 milliard de dollars notre aide financière pour la nature et la biodiversité dans les pays en développement.

« Le cadre reconnaît également les droits et le rôle des peuples autochtones, un point que le Canada a vigoureusement défendu. De notre côté, nous avons fait des avancées majeures en partenariat avec les communautés autochtones, notamment en soutenant de nouveaux projets menés par les Autochtones qui nous aideront à freiner et à renverser l'appauvrissement de la biodiversité ainsi qu'à atteindre notre objectif de protection de 30 p. 100 d'ici 2030, tout en favorisant la réconciliation.

« Alors que nous célébrons aujourd'hui un accord historique, il convient de rappeler qu'il y a six mois, nous ne savions pas si cette conférence allait avoir lieu.

« Il y a une semaine encore, le Canada et de nombreux groupes environnementaux n'auraient pu rêver du niveau d'ambition reflété dans le texte définitif.

« Cette ville, cette province et tout le Canada ont redoublé d'efforts pour que ce rêve devienne réalité.

« Nous devons remercier la présidence des Nations Unies, assurée par mon homologue chinois, le ministre Huang, et le Secrétariat des Nations Unies, avec à sa tête Elizabeth Maruma Mrema, directrice exécutive. J'ai été honoré de me voir confier le rôle de co‑animateur des consultations ministérielles visant à trouver la voie à suivre pour faire adopter le Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité.

« La santé de nos forêts, de nos océans, de nos animaux et de toute la biodiversité est à la base même de la vigueur et de la stabilité de nos sociétés. Nous ne pouvons plus la tenir pour acquise. Ici, à Montréal, nous avons fixé un nouveau cap. Maintenant, il est temps de passer aux actes. »

