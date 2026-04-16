OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a émis aujourd'hui la déclaration suivante concernant l'accomplissement du mandat du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien :

« Le secteur forestier canadien est un pilier de notre économie, lui qui soutient des centaines de milliers de travailleurs et près de 300 collectivités - souvent rurales, éloignées ou autochtones - qui dépendent des forêts. Devant des droits de douane injustifiés et diverses autres pressions, notre gouvernement centre ses énergies sur ce qu'il peut contrôler : le renforcement, le soutien et la modernisation de notre secteur forestier dans une perspective de prospérité et de réussite. Au pays, nous œuvrons à faire en sorte que les clients canadiens tirent profit des produits forestiers du Canada, et vice versa, notamment dans le secteur de la construction résidentielle. À l'étranger, nous diversifions nos partenaires commerciaux et ouvrons de nouveaux marchés pour nos produits forestiers.

« C'est une grande entreprise. C'est pourquoi nous avons mis sur pied le Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien en lui donnant pour mandat de cerner rapidement des mesures concrètes propres à transformer et à moderniser notre industrie, en vue notamment de réaliser nos ambitions de construction résidentielle; de favoriser la diversification des produits et des échanges commerciaux; et d'améliorer la compétitivité du secteur forestier canadien sur le long terme.

« Aujourd'hui, j'ai reçu avec plaisir le rapport final et les recommandations du groupe de travail. Au cours des 90 derniers jours, ces chefs de file de l'industrie ont agi avec diligence pour mobiliser toutes les sphères du secteur forestier, les provinces, les territoires, les municipalités, les groupes autochtones, les organisations syndicales et d'autres intervenants, et ce, tout en recueillant les commentaires du public. Cette importante démarche a servi de base à l'élaboration des recommandations du groupe et lui a permis de trouver des moyens pratiques de bâtir un secteur forestier plus fort et plus résilient.

« En outre, je tiens à remercier sincèrement les deux coprésidents, Ken Kalesnikoff et Frédéric Verreault, pour leur grand esprit de leadership, de même que les membres du groupe de travail pour leur enthousiasme, leur expertise et leur ardeur au travail.

« Je me réjouis à la perspective de communiquer les résultats de ces importants travaux à la population canadienne. Le rapport final du groupe de travail sera rendu public sur le site Web de Ressources naturelles Canada dans un avenir rapproché. Il contribuera directement aux efforts déployés par le gouvernement fédéral pour soutenir l'industrie et pour relever les défis actuels, à l'approche de la réunion du Conseil canadien des ministres des forêts en juin prochain. »

Quelques faits

Le 26 novembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien, dans le cadre de nouvelles mesures visant à soutenir et à transformer le secteur forestier au pays.

Lancé le 19 janvier 2026, le groupe de travail avait pour mandat de soumettre un rapport final au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles dans un délai de 90 jours (le 18 avril 2026 au plus tard).

Le secteur forestier canadien est un important moteur économique. Il emploie près de 200 000 personnes, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]