OTTAWA, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a fait la déclaration suivante :

« L'accès à des services Internet abordables de grande qualité est une nécessité, spécialement de nos jours, car les Canadiens doivent être branchés pour travailler, s'instruire, gérer leurs finances et obtenir des soins de santé. Notre gouvernement reconnaît que la concurrence est le meilleur moyen de faire baisser les prix des services de télécommunication, et notamment ceux des forfaits Internet.

« Nous avons effectué des investissements majeurs dans l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées pour que les collectivités qui s'y trouvent puissent pleinement participer à notre économie qui est de plus en plus axée sur le numérique, et qu'elles aient accès aux services et au niveau de connectivité que les Canadiens s'attendent à avoir de nos jours. Nous avons été clairs en ce qui a trait à nos priorités : nous voulons accroître la concurrence, les choix et la disponibilité des services pour les consommateurs et les utilisateurs commerciaux canadiens.

« Les mesures réglementaires touchant les services à large bande sont des outils efficaces pour favoriser la concurrence dans le marché du détail des services Internet. L'établissement de tarifs de gros adéquats est important si nous voulons obtenir des résultats concrets en ce qui a trait à nos priorités, notamment celles de favoriser la concurrence et la disponibilité de réseaux de grande qualité pour les Canadiens.

« Nous avons pris bonne note de la décision prise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes aujourd'hui et nous le remercions des efforts importants et constants qu'il déploie dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Nous allons analyser la décision et ses répercussions pour nous assurer qu'elles répondent à nos priorités stratégiques en matière d'abordabilité, de concurrence, et d'innovation dans ce secteur. »

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home