Nos deux langues officielles sont au cœur de notre identité canadienne.

OTTAWA, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le Canada jouit d'une riche diversité culturelle et linguistique, où nos deux langues officielles occupent une place centrale. Nous reconnaissons et valorisons le bilinguisme, qui fait partie intégrante de notre identité nationale.

Le français et l'anglais sont plus que des moyens de communication : ils resserrent les liens qui unissent nos communautés, favorisent la compréhension mutuelle et symbolisent notre engagement envers la diversité.

En tant que fier Franco-Albertain et ministre des Langues officielles, je suis honoré de poursuivre la mise en œuvre de la nouvelle mouture de la Loi sur les langues officielles, en collaboration avec toutes les institutions fédérales et nos organismes partenaires. Cette année, nous célébrons des moments importants : le 55e anniversaire de la Loi sur les langues officielles, le 1er anniversaire de sa modernisation, et la poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection - promotion - collaboration. Ces mesures concrètes visent à favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire, à garantir que les Canadiens et Canadiennes puissent recevoir des services fédéraux dans la langue officielle de leur choix, et à progresser vers l'égalité réelle entre l'anglais et le français au pays.

En célébrant la Journée des langues officielles au Canada, nous reconnaissons l'importante place que ces langues occupent dans notre société et nous réaffirmons notre engagement à les promouvoir et à les protéger.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Journée des langues officielles!

