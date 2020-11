OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait la déclaration suivante en réponse à la nouvelle que la Commission des libérations conditionnelles du Canada met à l'essai une nouvelle solution de vidéoconférence pour permettre aux victimes de participer à ses procès par vidéo.

« La sécurité des Canadiens et la protection des collectivités sont les priorités absolues du gouvernement du Canada.

Je suis heureux de constater que la Commission des libérations conditionnelles du Canada continue de s'adapter à la situation sans précédent créée par la COVID-19 et procède à l'essai d'une solution technique afin de permettre aux victimes de crime de participer aux procès de libération conditionnelle par vidéo, tout en protégeant la vie privée et les renseignements personnels des personnes concernées. Les victimes jouent un rôle essentiel dans le processus de libération conditionnelle des détenus, et le gouvernement du Canada et la Commission des libérations conditionnelles s'engage toujours à respecter et à protéger les droits des victimes en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes.

Cette décision a été prise en consultation avec les responsables de la santé publique.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada s'engage à assurer la santé et la sécurité du public, des détenus, de ses membres et de son personnel alors qu'elle continue d'adapter ses politiques, ses processus et ses opérations en réponse à la pandémie de la COVID-19.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada met ce système à l'essai en Ontario et au Québec en novembre 2020 et s'attend à ce que les victimes puissent participer à ses procès par vidéo dans l'ensemble du pays d'ici la fin de l'année. »

