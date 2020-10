OTTAWA, ON, le 5 oct. 2020 /CNW/ - L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Semaine de la prévention des incendies :

« Cette semaine, du 4 au 10 octobre, nous célébrons la Semaine de la prévention des incendies au Canada. Le thème de cette année est "La sécurité-incendie dans la cuisine." J'encourage tout le monde au Canada à se familiariser avec la sécurité incendie dans la cuisine. La cuisson peut mener à des incendies à la maison et ces incendies peuvent causer des blessures.

Les incendies peuvent avoir des répercussions dévastatrices sur nos familles et nos collectivités. Nous devons nous rappeler qu'ils sont très dangereux et peuvent se répandre rapidement. Un tiers des incendies résidentiels sont causés par de l'équipement de cuisson. Nous devons être préparés en restant vigilants dans la cuisine, en étant conscients de ce qui peut causer des incendies, et en ne laissant jamais notre cuisine sans surveillance.

Nous savons qu'un moyen rapide et facile d'aider à vous protéger et à protéger vos proches en cas d'incendie est de préparer un plan d'évacuation, avec au moins deux moyens sûrs de sortir de chaque pièce de votre maison, et de veiller à ce que votre maison soit bien équipée pour détecter les incendies.

Malheureusement, trop de gens connaissent déjà les conséquences dévastatrices des incendies. Le 13 septembre, nous avons célébré la Journée nationale du souvenir des pompiers au Canada, un moment auquel nous avons commémoré et honoré les pompiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Nous nous tenons aux côtés des familles qui ont fait face à une tragédie et nous les soutenons dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants. Ce montant reconnaît le sacrifice des pompiers morts au combat et soutient leurs familles.

Je salue le travail des pompiers canadiens, de leurs organisations professionnelles et d'autres responsables de la sécurité incendie qui nous gardent en sécurité.

Je tiens également à remercier les pompiers de partout au pays pour leur courage et leur service public face aux situations d'urgence dangereuses, en particulier pendant la pandémie mondiale de la COVID-19.

Pour plus de conseils sur les incendies résidentiels et les détecteurs de fumée, et pour apprendre comment vous préparer à tous les types d'urgence, visitez www.preparez-vous.gc.ca ou suivez @Preparez_Vous sur Twitter. »

