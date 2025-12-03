OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Shafqat Ali, président du Conseil du Trésor, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, nous reconnaissons la contribution des personnes en situation de handicap dans l'ensemble de la fonction publique fédérale et réaffirmons notre engagement à promouvoir l'accessibilité. Cette journée souligne que l'accessibilité n'est pas seulement une obligation légale, mais une responsabilité partagée qui renforce nos institutions et les services que nous offrons à la population canadienne.

Je suis également heureux de partager la sixième mise à jour annuelle du document intitulé Rien sans nous : Stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique du Canada. La mise à jour de cette année, intitulée Faire progresser l'emploi des personnes en situation de handicap: Progrès accomplis dans le cadre de la Stratégie sur l'accessibilité (2025), met en évidence les progrès réalisés depuis 2019, notamment l'embauche de près de 7 000 personnes en situation de handicap, dépassant ainsi de 40 % notre engagement initial. Des initiatives telles que le Passeport pour l'accessibilité en milieu de travail du gouvernement du Canada aident les fonctionnaires à obtenir le soutien et les outils nécessaires pour réussir dans leur milieu de travail. La mise à jour souligne l'importance d'utiliser les données et l'expérience vécue pour orienter les décisions, mesurer les progrès et éliminer les obstacles persistants.

Bien que des progrès aient été réalisés, les personnes en situation de handicap restent sous-représentées et les obstacles sur le lieu de travail persistent. Le leadership constant des administrateurs généraux et administratrices générales, combiné aux efforts collectifs de l'ensemble des fonctionnaires, sera essentiel pour faire progresser la Loi canadienne sur l'accessibilité, renforcer la culture de l'accessibilité et promouvoir l'inclusion.

Notre objectif est ambitieux, mais réalisable : une fonction publique sans obstacle et un Canada plus inclusif d'ici 2040. Lorsque nous travaillons ensemble pour améliorer l'accessibilité, tout le monde en profite, nos institutions s'en trouvent renforcées et cela fait en sorte que notre effectif reflète les personnes que nous servons. »

