OTTAWA, ON, le 4 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, alors que le commissaire à l'environnement et au développement durable a déposé cinq nouveaux rapports, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont fait la déclaration suivante.

« Le commissaire à l'environnement et au développement durable joue un rôle important en matière de sensibilisation afin que le gouvernement soit en mesure de livrer les meilleurs résultats possibles dans le domaine de l'environnement. Nous remercions le commissaire pour son travail et les recommandations incluses dans ces derniers rapports. Nos ministères respectifs prennent des mesures pour leur donner suite.

« Pour débuter, nous accueillons favorablement son analyse positive de la gestion des déchets radioactifs au Canada, qui est un chef de file mondial dans la matière.

« Pour les espèces aquatiques, nous avons la chance au Canada de disposer d'un cadre juridique et réglementaire solide visant les espèces en péril et offrant une protection à toutes les espèces aquatiques. Pêches et Océans Canada et Environnement et Changement climatique Canada continueront de protéger les espèces aquatiques et leurs habitats en utilisant tous les outils disponibles, notamment la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les pêches.

« En réponse aux conclusion du commissaire, nous veillerons à ce que tous les éléments de la prochaine stratégie fédérale de développement durable liés aux espèces en péril soient évalués et que les principales mesures de protection et de conservation des espèces en péril fassent l'objet d'un rapport.

« Dans le cadre de l'initiative du Patrimoine naturel, le gouvernement a également fait des investissements historiques de 155 millions de dollars et 173 millions de dollars sur cinq ans (dans les budgets de 2018 et de 2021, respectivement) pour mettre en œuvre les exigences de la Loi sur les espèces en péril relatives aux espèces aquatiques et faire progresser les mesures d'intendance visant à protéger les espèces aquatiques en péril. Ces investissements permettent de passer à des approches visant plusieurs espèces plutôt qu'une seule espèce, fondées sur les milieux et les menaces, aux fins du rétablissement et de la protection. Nous protégeons également davantage les espèces aquatiques grâce à des mesures strictes prises en vertu de la Loi sur les pêches; dans certains cas, la pêche commerciale est interdite ou l'activité récréative est restreinte afin de protéger les espèces aquatiques.

« Au regard de l'écologisation du gouvernement, nous sommes déterminés à réaliser nos priorités en matière de développement durable, telles qu'elles sont définies dans la stratégie fédérale de développement durable, et nous continuerons à collaborer avec plus de 100 ministères et organismes pour y arriver.

« Enfin, en ce qui concerne la biodiversité, notre engagement à mettre un terme à l'appauvrissement de la biodiversité et à renverser la vapeur comprend des mesures à l'échelle nationale et internationale. Le Canada sera le pays hôte de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, et du 7 au 19 décembre à Montréal, nous accueillerons le monde entier pour discuter et mettre en place des mesures pour préserver la prospérité de la planète.

« Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec les Canadiens, les experts et les partenaires pour protéger nos espèces les plus vulnérables, en construisant un environnement véritablement durable, afin d'assurer un meilleur avenir pour toutes et tous. »

