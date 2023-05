OTTAWA, ON, le 1er mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom de l'Association médicale canadienne (AMC), je souhaite exprimer ma gratitude pour le dévouement de tous mes collègues médecins à travers le Canada. Malgré les nombreuses difficultés des dernières années, vous continuez à défendre votre patientèle et vos communautés, non seulement en leur prodiguant des soins, mais aussi en plaidant en faveur d'un meilleur système de santé.

À l'AMC, nous croyons que la meilleure façon d'exprimer notre reconnaissance pour le travail des médecins est de leur offrir un meilleur environnement professionnel et d'améliorer l'accès aux soins pour la patientèle. Chaque jour, l'AMC s'engage à mener une véritable réforme du système, et nous ne pourrions pas le faire sans les médecins qui nous montrent la voie, en défendant l'avenir des soins de santé.

Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous continuerons à demander plus de mesures audacieuses pour transformer l'exercice de la médecine. Aujourd'hui, nous encourageons toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à prendre un moment pour saluer le travail que nos médecins ont fait et continuent à faire.

Dr Alika Lafontaine

Président de l'Association médicale canadienne

