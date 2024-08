Déclaration du CPQ - Le gouvernement fédéral doit agir pour mettre fin aux arrêts des activités dans le réseau ferroviaire

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - « Aujourd'hui, le gouvernement fédéral ne peut être surpris ou déçu, il est en partie responsable alors que c'est le 3e conflit qui paralyse les chaines logistiques depuis l'élection du Parti Libéral du Canada. Le gouvernement a les outils pour éviter cette situation catastrophique en demandant un arbitrage exécutoire et en mettant en place une solution à long terme comme de légiférer pour élargir la notion de services essentiels prévue à la loi, afin de prendre en considération le rôle vital des acteurs de la chaine d'approvisionnement. » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Depuis plusieurs années, le CPQ fait ces recommandations au gouvernement fédéral, mais celles-ci sont toujours demeurées sans réponse. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire de les mettre en application : il en va de la santé économique du Canada et de la réputation du pays vis-à-vis de ses partenaires commerciaux », conclut M. Blackburn.

À propos du CPQ : Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic.

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Jérôme Tremblay-Saint-Yves, Coordonnateur aux relations publiques, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (819) 740-1208