Déclaration du Conseil du patronat du Québec à la suite de l'annonce du gel du Programme des travailleurs étrangers temporaires sur l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) exprime sa profonde inquiétude face à l'annonce du gouvernement du Québec de geler, pour une période minimale de six mois, le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) sur l'île de Montréal pour les emplois à bas salaire.

« Le CPQ reconnaît les efforts du gouvernement pour répondre à certaines pénuries critiques dans des secteurs clés comme la construction, l'agriculture, la transformation des aliments, l'éducation et les services sociaux, qui seront exemptés de ce gel. Cependant, cette décision risque de créer des défis importants pour de nombreuses entreprises qui dépendent du PTET pour pourvoir de nombreux postes vacants faute de disponibilité de la main-d'œuvre locale, notamment dans les services, le commerce de détail, la restauration et la fabrication » déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Le contexte économique actuel, marqué par une pénurie de main-d'œuvre généralisée, rend plus que jamais nécessaire l'accès à une main-d'œuvre diversifiée et qualifiée. Le gel du PTET risque donc d'accentuer les pressions sur des entreprises déjà confrontées à des difficultés de recrutement. L'annonce d'aujourd'hui crée de l'incertitude pour de nombreuses entreprises et s'inscrit dans une série de modifications au PTET qui n'étaient pas prévues.

Enfin, le CPQ encourage le gouvernement du Québec à déployer des mesures spéciales pour les entreprises visées par gel du PTET, telles que des mesures de soutien accru, des initiatives visant à accélérer l'intégration de travailleurs éloignée du marché du travail, une aide pour faciliter le maillage avec les employés potentiels et un programme de rehaussement des compétences alors que la plupart des métiers visés demandent une spécialisation.

« L'annonce d'aujourd'hui aura un impact certain sur le coût et l'accès à de nombreux biens et services pour les Montréalais. Alors que l'annonce vise des secteurs comme la restauration, le commerce de détail, les services mécaniques automobiles, les Montréalais verront leurs dépenses augmenter, s'ajoutant à la pression inflationniste qui réduit déjà leur pouvoir d'achat », ajoute Monsieur Blackburn.

Le CPQ souligne qu'il appuie le gouvernement du Québec quant à sa volonté d'obtenir du gouvernement fédéral une meilleure répartition des demandeurs d'asile.

Le Conseil du patronat du Québec reste prêt à collaborer avec le gouvernement et les parties prenantes pour trouver des solutions viables qui soutiendront l'économie québécoise tout en répondant aux besoins en main-d'œuvre de nos entreprises.

