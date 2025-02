Déclaration du Conseil des médecins hygiénistes en chef sur la réponse à la préoccupation croissante concernant la syphilis au Canada

OTTAWA, ON, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Alors que nous soulignons la Semaine de la santé sexuelle (du 10 au 16 février 2025), le Conseil des médecins hygiénistes en chef1 tient à rappeler l'importance de la santé sexuelle en tant que composante essentielle de la santé et du bien-être global. La santé sexuelle englobe la santé physique, les relations consensuelles, l'autonomie corporelle et l'accès équitable à des soins et des informations culturellement sécuritaires, ce qui aide à habiliter toutes les personnes à prendre des décisions éclairées qui répondent à leurs besoins.

Le défi de santé publique de la syphilis

Soutenir des résultats positifs en matière de santé sexuelle pour les personnes au Canada signifie prendre des mesures rapides et coordonnées pour faire face à la hausse de diverses infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Parmi ces infections, la syphilis est particulièrement préoccupante. Malgré le fait que la syphilis soit à la fois évitable et traitable, les taux d'infection ont augmenté ces dernières années. Entre 2018 et 2023, le nombre de cas de syphilis infectieuse a presque doublé, passant de 6 371 à 12 135 cas. Les cas de syphilis congénitale ont également augmenté, passant de 17 cas en 2018 à 53 cas en 2023, soit plus de trois fois le nombre de 2018. Si elle n'est pas traitée, la syphilis peut entraîner de graves complications de santé, y compris des dommages au cœur, au cerveau, aux vaisseaux sanguins et au système nerveux. Elle augmente également le risque d'acquérir le VIH. Lorsqu'elle est contractée pendant la grossesse, la syphilis peut entraîner une perte fœtale, une mortinaissance ou des problèmes de santé à vie pour les personnes infectées pendant la grossesse, l'accouchement ou la naissance.

Plusieurs facteurs contribuent à la hausse des ITSS, y compris la syphilis, au Canada. Des obstacles sociaux et systémiques tels que le colonialisme, le racisme, la stigmatisation, la discrimination et les inégalités structurelles, réduisent l'accès équitable aux tests, aux traitements et aux soins.

S'attaquer à ce défi nécessite une réponse globale en matière de santé publique, avec une collaboration continue pour favoriser des progrès significatifs et assurer un impact durable. Mettre en place simultanément une gamme de mesures plus efficaces dans les systèmes de santé peut aider à prévenir et traiter la syphilis et d'autres ITSS, et cela doit aller de pair avec une allocation adéquate des ressources là où elles sont le plus nécessaires. Les prestataires de soins de santé et services sociaux aux niveaux local, provincial, territorial et national ont tous un rôle essentiel à jouer.

Avenues d'action

Améliorer l'accès à des tests et traitements culturellement sécuritaires, rapides et équitables : Augmenter l'accès au dépistage et au traitement des ITSS en intégrant le dépistage systématique dans les soins primaires, les soins prénataux et les services d'urgence. Un dépistage régulier aux moments clés de la grossesse, conformément aux recommandations nationales, provinciales ou locales, est essentiel pour une détection précoce et une intervention rapide, afin de prévenir toute transmission supplémentaire et d'éviter les complications. Pour les personnes diagnostiquées avec la syphilis, des évaluations de classification rapides aident à orienter le choix du traitement approprié et les soins de suivi. Le Guide sur la syphilis de l'ASPC, diverses ressources et recommandations du Comité consultatif national sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang sont disponibles pour soutenir les professionnels de la santé. Renforcer le parcours de soins, du diagnostic au traitement, permet de garantir que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin sans délai. Des stratégies efficaces peuvent inclure l'expansion des tests de dépistage au point de service, l'auto-dépistage, l'auto-prélèvement, les cliniques mobiles, les dépistages en pharmacies, ainsi que la mise en place de services accessibles et sécurisants sur le plan culturel, incluant des soins flexibles, communautaires et tenant compte des traumatismes vécus. Ces mesures peuvent aider à instaurer un climat de confiance, favoriser des expériences de soins positives et, ultimement, améliorer la santé et le bien-être global. Promouvoir les stratégies de prévention des ITSS et les relations sexuelles saines : Une combinaison de stratégies fondées sur des données probantes joue un rôle essentiel dans la prévention des ITSS. Alors que les avancées scientifiques ont introduit de nouveaux outils de prévention tels que la prophylaxie pré-exposition et post-exposition au VIH, des méthodes établies, comme les condoms et les digues dentaires, le dépistage régulier conformément aux lignes directrices canadiennes, la vaccination et l'utilisation plus sécuritaire des drogues par injection, demeurent efficaces. Sensibiliser le public et améliorer l'accès à l'ensemble des options disponibles, tout en faisant la promotion active de relations sexuelles saines, permet aux personnes de prendre des décisions éclairées pour protéger leur santé et celle de leurs partenaires. Favoriser des systèmes de santé inclusifs, sécurisants sur le plan culturel et sans stigmatisation : Éliminer la stigmatisation et la discrimination dans les systèmes de santé et services sociaux est essentiel pour garantir un accès équitable à la prévention, au dépistage et au traitement. Il faut s'attaquer à la stigmatisation, à la discrimination et aux obstacles systémiques tout en favorisant des environnements accueillants pour les communautés diverses et en normalisant la sexualité saine ainsi que le dépistage des ITSS. Adapter le soutien et les soins aux besoins individuels, au contexte culturel, à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre permet d'assurer des services inclusifs et accessibles. Cela inclut la reconnaissance et le respect de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que de l'autonomie corporelle, l'écoute active et un soutien offert tenant compte des traumatismes vécus, tout en reconnaissant et en cherchant à combattre les effets durables des traumatismes historiques, tels que le colonialisme et le racisme envers les personnes noires et autochtones. Collaborer dans l'ensemble des secteurs pour surmonter les obstacles sociaux et systémiques : Réaliser un impact durable exige une collaboration intersectorielle pour s'attaquer aux causes profondes des inégalités en matière de santé. Les barrières systémiques telles que l'instabilité du logement, l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les méfaits liés à la consommation de substances, limitent l'accès aux soins. Renforcer les politiques qui éliminent les obstacles financiers et sociaux améliorera l'accès à la prévention, au dépistage et au traitement. Renforcer la surveillance et la mobilisation des connaissances : Améliorer la collecte, l'intégration et la communication des données sur les ITSS peut soutenir des réponses en santé publique plus éclairées et une meilleure allocation des ressources. Favoriser des ententes de partage de données peut faciliter la surveillance et permettre une prise de décision rapide, fondée sur des données probantes. Soutenir la gouvernance des données dirigée par les communautés autochtones garantit que les données sont recueillies, interprétées et utilisées de manière à respecter les priorités des communautés. Cette approche renforce les réponses en santé publique culturellement pertinentes et permet aux communautés de prendre des décisions éclairées basées sur leurs propres données de santé.

En travaillant en collaboration à travers les juridictions, les partenaires des secteurs de la santé et des services sociaux peuvent renforcer notre réponse à la hausse des taux de syphilis et d'autres ITSS, et favoriser des résultats de santé positifs pour l'ensemble de la population au Canada.

Le Conseil des médecins hygiénistes en chef comprend le médecin hygiéniste en chef de chaque province et territoire, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, le médecin hygiéniste en chef de la santé publique de Services aux Autochtones Canada, le médecin hygiéniste en chef de la Régie de la santé des Premières Nations, ainsi que des membres d'office d'autres ministères fédéraux.

Liens connexes



____________

1Bien que le directeur national de santé publique du Québec soit en accord avec le contenu de cette déclaration, le Québec continuera d'assumer sa responsabilité en matière de santé publique et coordonnera ses actions avec les autres gouvernements lorsque cela sera approprié.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Media Relations : Public Health Agency of Canada, 613-957-2983, [email protected]