Déclaration du Conseil des médecins hygiénistes en chef - Dernières données nationales sur les méfaits liés à la consommation de substances

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - Partout au Canada, le nombre de décès et de méfaits liés à la crise des drogues illégales reste supérieur aux niveaux enregistrés avant la pandémie de COVID-19, et la publication des données d'aujourd'hui dresse un tableau actualisé des décès et des méfaits liés à la consommation de substances en 2025. À l'échelle nationale, entre janvier et décembre 2025, on a dénombré 5 608 décès liés aux opioïdes, soit une moyenne de 15 décès par jour. Cela représente une baisse de 23 % par rapport à 2024. Il est toutefois important de reconnaître que ce chiffre reste inacceptable, et que chacune de ces 5 608 vies perdues a une incidence durable sur les amis, les familles et les communautés. De plus, cette baisse n'a pas été observée partout au pays; certaines régions et communautés continuent d'enregistrer une augmentation des méfaits, ou ne constatent aucun changement par rapport aux années précédentes.

Les décès liés aux stimulants ont également diminué de 31 % à l'échelle nationale en 2025, par rapport à l'année précédente. Cependant, plusieurs provinces et territoires ont signalé un nombre plus élevé de décès liés aux stimulants qu'aux opioïdes en 2025, notamment la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest. Ces variations entre les provinces et les territoires soulignent à quel point la situation est vaste et différente d'une administration à l'autre.

Bien que les hospitalisations et les visites aux urgences liées aux opioïdes aient également diminué en 2025 (respectivement de 12 % et 5 %), on a observé une augmentation de 9 % des interventions des services médicaux d'urgence (SMU). Cette hausse est en grande partie due à l'augmentation enregistrée en Alberta et en Saskatchewan (respectivement de 67 % et 50 %). La tendance à la hausse dans ces deux provinces pourrait s'expliquer par la présence accrue d'analogues du fentanyl, de médétomidine et de benzodiazépines dans l'approvisionnement non réglementé en drogues illégales.

Les benzodiazépines constituent une classe de substances agissant comme sédatifs et tranquillisants. Une analyse également publiée aujourd'hui indique que la présence de benzodiazépines a triplé tant dans l'approvisionnement en drogues non réglementées que dans les décès entre 2018 et 2024. Si ces détections ont atteint un pic en 2023, leur contribution globale aux décès par intoxication aux opioïdes est passée de 8 % en 2018 à 34 % en 2024. Il s'agit d'une augmentation majeure qui souligne l'importance de surveiller l'approvisionnement non réglementé en drogues illégales.

Les drogues en circulation sur le marché illégal canadien sont contaminées et très toxiques, ce qui rend le risque de surdose extrêmement élevé. Cela dit, en raison d'une combinaison de facteurs, le Canada a connu une baisse relative du nombre de décès l'année dernière. Parmi ces facteurs, on peut citer des variations dans l'approvisionnement non réglementé en drogues illégales, des mesures de réduction des méfaits, notamment un accès plus large à la naloxone, et une population moins nombreuse exposée au risque de surdose.

La collaboration avec nos partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux et autochtones est essentielle pour obtenir une image précise de l'état de cette crise. Nous reconnaissons le travail inestimable accompli dans chaque administration, qui a contribué à mieux comprendre et à contrer cette crise, dans l'espoir d'y mettre fin un jour.

Le Conseil des médecins hygiénistes en chef comprend le médecin hygiéniste en chef de chaque province et territoire, le médecin hygiéniste en chef de l'Autorité sanitaire des Premières Nations, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la conseillère médicale en chef de Santé Canada et la médecin hygiéniste en chef de la santé publique de Services aux Autochtones Canada.

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

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