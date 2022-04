OTTAWA, ON, le 5 avril 2022 /CNW/ - Après deux années de lutte contre la pandémie de COVID-19, nous sommes tous optimistes face aux mois à venir. Notre situation n'a jamais été aussi favorable, en grande partie grâce à l'action collective des personnes vivant au Canada qui se sont fait vacciner contre la COVID-19. Plus de 85 % des personnes admissibles au Canada ont reçu au moins deux doses d'un vaccin contre la COVID-19, et nous avons l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde. De plus, en date du 27 mars 2022, plus de 84 % des aînés âgés de 70 ans et plus et 68 % des personnes âgées de 50 à 69 ans ont reçu une troisième dose.

Même si nous avançons avec espoir et résilience, la pandémie n'est pas terminée, et le virus SRAS-CoV-2 continue de circuler et d'évoluer. La sous-lignée BA.2 du variant Omicron est maintenant le variant dominant dans de nombreuses collectivités au Canada. Plusieurs provinces et territoires enregistrent une hausse du nombre de cas au moment où nous passons à une gestion durable de la COVID-19 par l'assouplissement des mesures de santé publique. Les médecins hygiénistes en chef du Canada surveillent de près les signes d'une transmission accrue et adoptent les mesures nécessaires, tout en se préparant à d'autres vagues et à l'apparition de nouveaux variants.

La vaccination demeure l'outil le plus important dont nous disposons pour nous protéger, nous et nos collectivités, contre les répercussions des futures vagues de la COVID-19. Comme pour tous les vaccins, afin de maximiser la protection, les recommandations sur la vaccination changeront en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et des caractéristiques des variants du SRAS-CoV-2 en circulation. Alors que la transmission de la COVID-19 s'accroît, il est très important de recevoir une dose de rappel, surtout si vous faites partie de la population vulnérable. Des preuves indiquent qu'une dose de rappel d'un vaccin à ARNm contre la COVID-19 peut fournir une protection durable et possiblement une meilleure efficacité contre les variants, et ce, même si vous avez déjà été infecté par la COVID-19.

C'est pourquoi nous recommandons aux gens de tenir à jour leur vaccination contre la COVID-19 en recevant toutes les doses qui leur sont recommandées, y compris les doses de rappel. À mesure que la pandémie évoluera, l'admissibilité aux doses de rappel pourrait varier. Les données scientifiques et les conseils d'experts continuent de guider l'utilisation la plus efficace des vaccins contre la COVID-19 au Canada.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a récemment publié des recommandations selon lesquelles la priorité pour les deuxièmes doses de rappel devrait être accordée aux personnes suivantes : les résidents d'établissements de soins de longue durée ou d'autres établissements d'habitation collective pour personnes âgées de même que les adultes âgés de 80 ans et plus qui vivent dans la collectivité. Étant donné la tendance actuelle des nombres de cas de COVID-19, le CCNI recommande aux provinces et aux territoires de se préparer à un déploiement rapide des deuxièmes doses de rappel. Les adultes âgés de 70 à 79 ans et les adultes de moins de 70 ans au sein ou provenant des communautés des Premières nations, des Métis et des Inuits pourraient également faire partie de la population visée. Les médecins hygiénistes en chef du Canada accueillent favorablement l'analyse du CCNI et le remercient d'avoir fourni son avis d'expert.

À mesure que les provinces et territoires lèvent les restrictions de santé publique et remplacent les mesures obligatoires par des recommandations, notre action individuelle continuera d'avoir une incidence majeure sur la santé de toutes les personnes vivant au Canada. En tant qu'individus, nous pouvons contribuer à réduire les répercussions de la COVID-19 en continuant de combiner les mesures de protection individuelle, même lorsqu'elles ne sont pas obligatoires. Cela inclut notre protection de base qui consiste à tenir à jour notre vaccination contre la COVID-19, ainsi que les précautions importantes à prendre comme rester à la maison lorsque nous sommes malades, choisir de porter un masque bien ajusté dans les lieux publics intérieurs, maintenir une bonne ventilation dans les espaces intérieurs et se laver les mains fréquemment.

Une vaccination à jour contre la COVID-19 vous offre une solide protection contre les maladies graves et les hospitalisations. Elle contribue également à atténuer les répercussions globales et la gravité au sein de la population. Même si chaque province ou territoire aura une façon différente d'évaluer les risques et de répondre aux besoins de ses collectivités, les médecins hygiénistes en chef du Canada sont résolus à donner des conseils fondés sur des données probantes dans le but d'aider à protéger les gens et les collectivités.

Le Conseil des médecins hygiénistes en chef se compose du médecin hygiéniste en chef de chaque province et de chaque territoire, de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, de la conseillère médicale principale de Santé Canada, du médecin en chef de la santé publique de Services aux Autochtones Canada, du médecin en chef de l'Autorité sanitaire des Premières Nations et de membres d'office d'autres ministères fédéraux.

SOURCE Santé Canada