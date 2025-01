OTTAWA, ON, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Les syndicats du Canada sont profondément préoccupés par la menace de l'administration américaine d'imposer un tarif de 25 % sur les produits canadiens. Il s'agit d'une attaque directe contre les travailleuses et travailleurs des deux côtés de la frontière, menaçant de bons emplois syndiqués dans des secteurs clés comme la fabrication, l'exploitation minière, l'énergie et l'agriculture - des emplois qui forment le pilier de notre économie.

Ces tarifs provoqueraient des conséquences désastreuses, touchant des familles et des collectivités entières. Les enjeux sont immenses : hausse du coût de la vie, stagnation des salaires et, maintenant, menaces tarifaires de Trump, menaçant le gagne-pain des travailleuses et travailleurs.

Il ne s'agit pas seulement d'une question commerciale; il s'agit d'une urgence économique et sociale qui exige une mobilisation de nos ressources afin de défendre les intérêts des travailleuses et travailleurs du Canada tout entier. Il est temps que les dirigeants politiques du Canada reconnaissent l'urgence de la situation et d'y faire face avant qu'elle ne devienne une crise majeure.

Le gouvernement fédéral doit traiter cette menace avec l'urgence qui s'impose. Les travailleuses et travailleurs ont besoin d'un leadership qui accorde la priorité à leur bien-être, protège leurs emplois et défend nos industries. Capituler devant ces menaces tarifaires reviendrait à trahir les millions de travailleuses et travailleurs dont le gagne-pain est menacé.

Les syndicats du Canada demandent au gouvernement de rejeter catégoriquement ces attaques, d'agir de manière décisive pour protéger les emplois et de s'engager à élaborer une stratégie industrielle à long terme qui protège les travailleuses et travailleurs canadiens des lubies de toute administration étrangère.

Les travailleuses et travailleurs et les syndicats de tout le pays sont unis et prêts à riposter.

Notre force réside dans notre solidarité et nous ne permettrons pas que les travailleuses et travailleurs canadiens fassent les frais de conflits commerciaux irresponsables.

Le Congrès du travail du Canada exhorte le gouvernement à transmettre un message clair : les travailleuses et travailleurs et les industries du Canada ne seront pas déstabilisés. Nous tiendrons bon, agirons de manière décisive et défendrons sans relâche nos travailleuses et travailleurs.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

