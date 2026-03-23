OTTAWA, ON, le 23 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Bureau du vérificateur général du Canada a publié son rapport portant sur la capacité de recrutement et de formation à la GRC. Le document présente une évaluation claire et détaillée des défis qui se posent dans le processus de recrutement actuel, y compris les retards dans le traitement des candidatures, les lacunes liées à la planification des effectifs et la nécessité de mieux arrimer les cibles de recrutement aux exigences opérationnelles à l'échelle du pays.

La GRC accepte toutes les constatations et les recommandations formulées dans le rapport. Il est primordial de renforcer le recrutement pour que nous puissions nous acquitter de notre mandat, soutenir nos partenaires policiers et assurer la sécurité des communautés. Sous mon mandat, le recrutement et la formation ont été l'une de mes priorités essentielles, et il demeure un pilier fondamentale figurant dans le Plan stratégique de la GRC de 2024-2027.

Au cours de la dernière année, nous avons entrepris d'importants travaux de modernisation afin d'améliorer la rapidité, la fiabilité et l'équité de nos processus de recrutement, et les conclusions de la vérificatrice générale confirment que nous devons poursuivre sur la même lancée. Nous avons procédé à un examen de fond en comble du processus de recrutement de manière à donner la priorité aux changements ayant une incidence importante afin de moderniser la façon dont nous attirons des candidats et préparons les futurs membres au travail policier. Le but est notamment d'améliorer les pratiques de traitement des candidatures, d'assurer de manière constante des troupes de 32 cadets à la Division Dépôt et d'accroître le nombre de troupes formées chaque année. Dans cette foulée, nous avons mis à niveau les systèmes de présélection et de mise en candidature afin de réduire les engorgements et d'améliorer l'expérience des postulants, en ayant pour objectif d'accélérer le traitement des demandes et d'atteindre des délais de six mois d'ici 2028-2029.

Nous avons mis en place de nouveaux outils de planification des effectifs pour mieux anticiper les besoins des divisions et faire en sorte que nos cibles de recrutement soient directement liées aux réalités opérationnelles. En parallèle, nous évaluons divers moyens d'accroître la capacité de formation à la Division Dépôt par une planification plus efficace, l'examen du programme de formation et un soutien accru aux cadets et aux instructeurs. Ce travail est appuyé par une nouvelle stratégie nationale de recrutement qui définit comment nous transformerons le processus de traitement des candidatures, recruterons les bonnes personnes et harmoniserons nos systèmes et structures internes en vue d'une amélioration réelle et durable. Les progrès seront suivis de près au moyen de données sur le rendement afin d'assurer la reddition de comptes à chaque étape.

Afin d'orienter le travail à venir, nous mettons au point un plan d'action de la direction qui définira les mesures concrètes, les échéanciers et les responsabilités nécessaires pour donner suite à chacune des recommandations de la vérificatrice générale. Ce travail est considérable, mais la voie à suivre est claire, et l'organisation est pleinement engagée à réaliser la transformation qui s'impose.

Alors que nous allons de l'avant, je tiens à remercier les employés dont le dévouement a permis de réaliser les progrès accomplis jusqu'à présent. Ensemble, nous ferons de la GRC une organisation plus forte et plus moderne, à l'image de la diversité du Canada, qui pourra servir les communautés avec efficacité, fierté et excellence, aujourd'hui comme demain.

Lien : https://rcmp.ca/fr/nouvelles/2026/03/4351412

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

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