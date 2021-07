GATINEAU, QC, le 19 juill. 2021 /CNW/ - Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« La nomination d'une gouverneure générale qui ne maîtrise pas les deux langues officielles a suscité de nombreuses réactions à l'échelle du pays depuis l'annonce de sa nomination le 6 juillet dernier.

Je comprends que nous sommes à un tournant important dans l'histoire de notre pays et que la nomination d'une gouverneure générale autochtone est un pas important vers la réconciliation. Je pense que sa perspective et son expérience lui permettront sans aucun doute de contribuer à la protection des langues autochtones et des langues officielles en situation minoritaire dans tout le pays, y compris nos communautés de langue officielle en situation minoritaire.

J'ai également reçu un nombre important de plaintes à ce sujet, soit plus de 400 à ce jour. Cela démontre, à mon avis, que la dualité linguistique continue d'être une valeur importante pour la population canadienne. Nous avons analysé les plaintes reçues jusqu'à présent et nous avons déterminé qu'elles étaient recevables. Je mènerai donc une enquête sur la question. Mon enquête visera le Bureau du Conseil privé dans sa capacité de conseil dans le cadre de cette nomination. Nous communiquons présentement avec les personnes qui ont déposé les plaintes pour les informer. Étant donné le volume important de plaintes que nous avons reçu, cette étape pourrait s'échelonner sur plusieurs jours.

Tout au long de mon enquête, je devrai limiter mes commentaires sur les questions spécifiques soulevées dans les plaintes. Toutefois, j'aimerais exprimer mon point de vue sur la question de l'inclusion et de la diversité au sein de nos institutions. Je suis trop souvent témoin d'un discours qui oppose le respect de la diversité et de l'inclusion, d'un côté, et le respect des langues officielles, de l'autre, comme si ces notions étaient mutuellement exclusives et ne pouvaient coexister. J'aimerais rappeler aux décideurs qu'il est tout à fait possible de faire rimer langues officielles et inclusion.

Visons à faire de notre pays un endroit où l'on n'a pas à choisir entre le respect des langues officielles et l'inclusion de toutes et tous. »

