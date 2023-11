GATINEAU, QC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, a fait la déclaration suivante aujourd'hui à la suite de l'annonce des nouvelles cibles d'immigration francophone :

« Les nouvelles cibles d'immigration francophone pour les trois prochaines années représentent, à mon avis, un pas dans la bonne direction pour freiner le déclin démographique des francophones en situation minoritaire.

Toutefois, l'accroissement du poids démographique des francophones hors Québec et son rétablissement à 6,1%, tel qu'exigé par la Loi sur les langues officielles modernisée, dépendra grandement du respect de ces nouvelles cibles et de l'adoption de cibles encore plus ambitieuses à l'avenir.

Je salue les initiatives positives prises par le gouvernement dans les derniers mois afin d'augmenter le nombre d'immigrants et de travailleurs francophones au pays. Je l'encourage à continuer de faire preuve d'innovation et de créativité pour attirer toujours plus d'immigrants francophones et pour faciliter leur intégration dans nos communautés francophones en situation minoritaire.

L'immigration francophone ne peut, à elle seule, enrayer la pénurie de main-d'œuvre qui touche le pays. Elle demeure cependant une des principales solutions pour renflouer les effectifs dans plusieurs secteurs d'emploi névralgiques au sein des communautés de langue officielle, notamment en santé et en éducation.

Le gouvernement doit exercer un leadership fort et constant afin de mobiliser tous les acteurs impliqués dans le dossier de l'immigration francophone et dont la collaboration est essentielle à la réussite de cet important projet de société. »

