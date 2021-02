GATINEAU, QC, le 5 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« J'ai pris connaissance aujourd'hui du positionnement du gouvernement du Québec par rapport à la modernisation de la Loi sur les langues officielles. Je suis heureux de constater que les deux ordres de gouvernement travaillent de concert et de façon harmonieuse dans le but de moderniser la Loi.

Je suis d'avis que la situation du français au pays est vraiment unique. Protéger la langue et la culture de plus de 8 millions de francophones du Canada dans une mer de plus de 300 millions d'anglophones de l'Amérique du Nord est un défi de taille. C'est toutefois fondamental pour la dualité linguistique et l'identité culturelle du Canada.

La Loi sur les langues officielles protège les droits de toute la population canadienne de recevoir des services dans la langue officielle de son choix, et ces droits sont garantis tant pour les francophones que pour les anglophones.

Par ailleurs, afin de franchir le seuil d'une véritable égalité du français et de l'anglais, la modernisation de la Loi est aujourd'hui incontournable. Je comprends tout particulièrement les préoccupations de la communauté minoritaire anglophone du Québec; c'est pourquoi je juge crucial que, dans le cadre des réflexions sur la modernisation de la Loi, les législateurs mettent de l'avant des solutions qui permettront de préserver les droits linguistiques de la communauté anglophone du Québec, de même que ceux des communautés francophones hors Québec. Surtout, il est impératif de trouver une solution législative qui s'inscrit dans les fondations constitutionnelles sur lesquelles repose notre pays.

J'attends avec impatience le dépôt du livre blanc sur les langues officielles, qui doit définir les grandes orientations du gouvernement en matière de langues officielles. Je m'attends aussi à ce que le gouvernement dépose, dans les plus brefs délais, un projet de loi pour moderniser la Loi. Malgré les bouleversements que nous avons connus au cours des derniers mois, je suis convaincu que cela est toujours possible. »

