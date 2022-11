GATINEAU, QC, le 10 nov. 2022 /CNW/ - Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles, a fait la déclaration suivante aujourd'hui dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone :

« En cette Semaine nationale de l'immigration francophone, je salue la richesse de la diversité culturelle du Canada, composée entre autres des traditions et des cultures autochtones, et l'importante contribution des nouveaux arrivants francophones au tissu social de nos communautés.

Je remercie la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada ainsi que les réseaux en immigration francophone pour tout leur travail entourant la 10e édition de cet événement.

Bien que je sois rassuré de voir que les initiatives se multiplient à l'échelle nationale pour soutenir l'immigration francophone dans les communautés francophones en situation minoritaire, les données du Recensement de 2021 sur la langue démontrent clairement l'urgence d'agir.

L'absence d'une nouvelle cible d'immigration d'expression française au sein des communautés francophones en situation minoritaire me préoccupe donc grandement. En effet, les études et les rapports démontrent qu'en maintenant une cible annuelle de 4,4 %, le poids démographique des communautés francophones à l'extérieur du Québec continuera à décliner.

Nous avons besoin d'une cible d'immigration francophone beaucoup plus ambitieuse afin de combler le manque à gagner et d'assurer un avenir prospère à nos communautés. J'aurai l'occasion, le 21 novembre prochain, de discuter de cette question avec les membres du Comité sénatorial permanent des langues officielles et de leur présenter les conclusions de mon étude sur la cible de 4,4 % d'immigration d'expression française au sein des communautés francophones en situation minoritaire.

Le manque à gagner continuel en matière d'admissions de résidents permanents d'expression française au sein de ces communautés a non seulement des répercussions démographiques considérables, mais aussi des répercussions économiques, sociales, humaines et culturelles.

Pour favoriser la croissance de nos communautés francophones en situation minoritaire, nous devons non seulement viser des cibles d'immigration francophone plus ambitieuses et nous donner les moyens de les atteindre, mais aussi en faire davantage pour offrir des services d'intégration aux nouveaux arrivants d'expression française dans leurs communautés d'accueil.

Le gouvernement fédéral exerce une influence importante et directe sur l'immigration. La survie de nos communautés francophones en situation minoritaire dépend de son engagement à viser une cible plus ambitieuse et à prendre en considération tous les changements requis aux différentes étapes du continuum de l'immigration francophone. N'attendons pas qu'il soit trop tard. »

SOURCE Commissariat aux langues officielles

