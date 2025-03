Déclaration du chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, au sujet de l'imposition de tarifs douaniers au Canada

QUÉBEC, le 4 mars 2025 /CNW/ - « D'entrée de jeu, nos pensées vont vers nos travailleurs et nos travailleuses qui subiront les conséquences de cette attaque économique non-provoquée de Donald Trump. Nos entrepreneurs et chefs d'entreprises québécoises auront également besoin de tout notre support.

Nous devons réagir de manière coordonnée et en temps réel. À cet effet, nous demandons la mise en place immédiate d'un « Conseil économique de crise » afin d'aiguiller le gouvernement caquiste sur nos enjeux réels et sur la façon appropriée de les aborder. Cette cellule économique de crise devrait être composée, notamment, des représentants des travailleurs, des différentes associations économiques et des représentants des industries directement touchées.

Après 7 ans sous François Legault, le Québec entre dans cette guerre commerciale en position de faiblesse financière et économique :

Le déficit record dépasse les 11G$;

Aucun gain de productivité n'a été enregistré depuis 5 ans;

Des dizaines de milliers de Québécoises et Québécois dans les files d'attente, chaque mois, auprès des banques alimentaires.

Comme toujours, le Parti libéral du Québec placera notre économie et ses acteurs au cœur de ses actions. Le Québec d'abord!

C'est en misant sur la détermination historique des Québécois et sur les forces de la fédération canadienne que nous devons affronter cette attaque de notre premier allié historique et commercial. Nous produisons des marchandises essentielles pour les consommateurs américains et ce sont eux qui en feront les frais.

Ensemble, Québec et Canada, nous demeurerons forts et unis. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle libérale

