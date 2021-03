OTTAWA, ON, le 19 mars 2021 /CNW/ - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Le 14 mars 2021, le gouvernement du Canada a été informé d'une attaque possible par rançongiciel visant une entreprise privée qui fournit des services à des clients internationaux et canadiens, y compris à certains ministères et organismes fédéraux. Aucune cybermenace n'a été dirigée envers le gouvernement du Canada ou envers son infrastructure de technologie de l'information.

À l'heure actuelle, rien n'indique qu'il y ait eu une divulgation non autorisée d'informations personnelles de Canadiens traitées par l'entreprise et provenant du gouvernement du Canada.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, en collaboration avec le Centre canadien pour la cybersécurité, ainsi que d'autres ministères et organismes gouvernementaux, continue de surveiller la situation et d'évaluer tout impact potentiel. D'autres mises à jour, visant à informer les Canadiens de tout développement, suivront. Si une divulgation non autorisée est constatée, le gouvernement communiquera avec les personnes touchées, ainsi qu'avec les autorités chargées de la protection de la vie privée et de l'application de la loi.

Savoir comment prévenir les attaques par rançongiciel et y remédier sont des éléments essentiels d'une bonne stratégie de cybersécurité. Pour aider les petites et moyennes entreprises et organisations à protéger leurs infrastructures, le Centre canadien pour la cybersécurité a élaboré des contrôles de sécurité de base qui peuvent être utiles. Comme toujours, si une entreprise ou une organisation canadienne pense avoir été la cible d'une cybermenace, nous l'encourageons à contacter les autorités policières locales ou le Centre pour la cybersécurité.

De plus amples informations sur les rançongiciels et autres types de cybermenaces sont disponibles auprès du Centre antifraude du Canada.

