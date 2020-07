OTTAWA, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Le Bureau du Conseil privé (BCP) a lancé aujourd'hui, avec le plein appui du Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG), un examen approfondi, indépendant et impartial des préoccupations soulevées par d'anciens employés et des employés actuels du BSGG.

Le BSGG fait partie de l'administration publique centrale. À ce titre, les politiques du Conseil du Trésor, y compris la Politique sur la prévention et la résolution du harcèlement, s'appliquent au Bureau et à ses employés.

Le harcèlement n'a sa place dans aucun milieu de travail professionnel. Une des priorités de la fonction publique consiste à promouvoir les efforts visant à prévenir et à résoudre plus efficacement les problèmes de harcèlement.

Le BCP, en consultation avec le BSGG, travaille à établir le cadre de référence de ce travail et il prendra immédiatement des mesures pour avoir recours aux services d'un tiers indépendant qui mènera l'examen.

SOURCE Bureau du Conseil privé

Renseignements: Personnes-ressources, Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, [email protected]

Liens connexes

http://www.pco-bcp.gc.ca