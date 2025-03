OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous publions la mise à jour des premières réalisations relatives à l'économie verte dans les Prairies du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies (le Cadre), qui sous-tend la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies (la Loi).

L’honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Les Prairies doivent leur essor à un travail assidu, à l'ingéniosité et à un profond sens de la communauté. Au cours de la dernière année, PrairiesCan et d'autres ministères fédéraux ont suivi la même voie, en adoptant une nouvelle approche qui met l'accent sur la collaboration, la participation locale et un soutien fédéral adapté. Je suis heureux d'annoncer que la vision du Cadre pour la prospérité des Prairies se traduit par des résultats concrets, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique régionale, l'innovation et la création d'emplois.

Depuis le lancement du Cadre en décembre 2023, près de 4 milliards de dollars de nouveaux investissements fédéraux ont été injectés dans les Prairies, soutenant plus de 19 000 projets conçus par les personnes qui vivent et travaillent ici, des projets qui reflètent l'engagement du Cadre envers les priorités locales. Ces projets reflètent ce que les résidents des Prairies savent : la prospérité économique à long terme dépend de la position de chef de file dans les secteurs des minéraux critiques et de la fabrication, de l'innovation dans les exportations d'énergie, du soutien à la participation des Autochtones à l'économie, de la diversification des échanges commerciaux et de la création de conditions permettant à un plus grand nombre d'entreprises des Prairies d'être compétitives à l'échelle mondiale.

À la base, la Loi et le Cadre consistent à travailler ensemble pour libérer le plein potentiel des Prairies. Depuis des générations, les Prairies sont un moteur clé de l'économie canadienne, nourrissant le pays, alimentant les industries et stimulant les exportations. Mais dans une économie mondiale en évolution rapide, rester compétitif ne se limite pas à s'appuyer sur les atouts traditionnels. Avec l'évolution de la dynamique commerciale, la demande croissante en énergie et l'émergence de nouvelles industries, les Prairies ont l'occasion de se démarquer, de s'adapter et de prendre les devants.

Les bases de ce leadership ont été créées grâce à la collaboration et au dévouement des partenaires provinciaux et municipaux, des communautés autochtones, des chefs de file de l'industrie, des entrepreneurs et de mes collègues du Cabinet. Leurs efforts répondent directement aux attentes que nous ont exprimées les personnes qui vivent et travaillent dans les Prairies et contribuent réellement à renforcer les possibilités économiques au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

À toutes les personnes qui ont contribué à cette initiative, je vous offre mes remerciements, tout en étant conscient que nous avons encore du travail à faire. Nous le ferons en poursuivant notre collaboration pour bâtir une économie prospère dans les Prairies. »

La mise à jour se trouve sur le site Web de PrairiesCan.

