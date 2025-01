OTTAWA, ON, le 15 janv. 2025 /CNW/ - « Le Canada et les États-Unis entretiennent le partenariat le plus étroit et le plus fructueux au monde. Lors de leur réunion d'aujourd'hui, les premiers ministres ont réaffirmé que les deux pays sont plus forts, plus prospères et plus sûrs lorsqu'ils travaillent ensemble.

« Les premiers ministres ont discuté des moyens de protéger les familles, les travailleurs et les employeurs canadiens des conséquences d'éventuels droits de douane américains, lesquels causeraient un préjudice économique aux Canadiens comme aux Américains. Les relations entre le Canada et les États-Unis en matière de commerce et d'investissement soutiennent des millions d'emplois de part et d'autre de la frontière et contribuent à assurer une circulation sûre des biens et des personnes entre les pays. Les premiers ministres continueront de travailler ensemble et de défendre les intérêts des Canadiens face à la menace de droits de douane injustifiés et déraisonnables des États-Unis.

« Les premiers ministres poursuivront leurs efforts conjoints pour tenter de prévenir l'imposition de droits de douane par les États-Unis, y compris les mesures prises par le gouvernement fédéral pour renforcer la sécurité à la frontière et freiner la circulation des drogues illicites, telles que le fentanyl, dans les communautés canadiennes et américaines.

« Dans le cadre du plan qu'il a annoncé en décembre dernier, le gouvernement fédéral investit dans des technologies de pointe, donne plus de pouvoir aux forces de l'ordre et veille à ce que seules les personnes autorisées à rester au Canada puissent le faire. Les premiers ministres ont convenu que le gouvernement fédéral, en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les services de police et les autorités locales, continuerait de renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration. Le plan doit également prévoir des mesures visant à renforcer la politique d'émission des visas afin d'empêcher l'entrée au Canada par des moyens frauduleux. Les forces de l'ordre de tout le pays travailleront ensemble pour accroître la confiance des décideurs américains que le Canada prend au sérieux ses responsabilités à la frontière et qu'il agit en conséquence.

« Les premiers ministres ont convenu que les autorités des deux pays doivent renforcer la sécurité à la frontière afin de mettre un terme à la circulation d'armes à feu illégales.

« Les premiers ministres ont convenu de poursuivre leurs efforts conjoints de défense des intérêts auprès des principaux dirigeants de l'administration, du Congrès et des milieux d'affaires américains afin de souligner les répercussions négatives que les droits de douane américains auront sur les intérêts canadiens et l'économie des États-Unis. La coopération avec le Canada offre d'importants avantages complémentaires aux priorités des États-Unis.

« Alors qu'ils déploient tous les efforts possibles pour empêcher l'imposition de droits de douane par les États-Unis, les premiers ministres sont déterminés à poursuivre leur collaboration sur une gamme complète de mesures visant à assurer une réponse solide à d'éventuels droits de douane américains, y compris des mesures de soutien pour les secteurs, les entreprises et les particuliers. Advenant que le gouvernement fédéral mette en œuvre des mesures de rétorsion, il assurera la disponibilité rapide de ressources substantielles qui atténueront efficacement les répercussions économiques sur les travailleurs et les entreprises. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter, de redistribuer le plus rapidement possible les revenus provenant d'éventuels tarifs de rétorsion. Ils ont convenu qu'il fallait adopter une approche collaborative dans le cadre de leurs entretiens avec les États-Unis, qui tient compte des besoins économiques uniques de chaque province et territoire.

« Les premiers ministres ont reconnu qu'il fallait augmenter les dépenses en matière de défense et atteindre le plus rapidement possible l'objectif de 2 pour cent fixé par l'OTAN, compte tenu de l'importance que revêt l'organisation pour les infrastructures stratégiques et les partenariats économiques et de sécurité qu'entretient le Canada avec les États-Unis et d'autres alliés. Ils ont également convenu qu'il fallait prendre des mesures collectives pour préserver la sécurité et la souveraineté de l'Arctique.

« Les premiers ministres ont convenu de faire progresser le développement de projets à fort impact économique, y compris les projets de transport et d'infrastructure, en collaborant avec les peuples autochtones pour favoriser la réconciliation économique. Ces projets soutiennent la croissance économique du Canada et lui permettent de fournir aux États-Unis davantage d'énergie, de minéraux critiques et d'autres biens et services nécessaires pour alimenter notre croissance économique commune.

« Les premiers ministres poursuivront leur étroite collaboration sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Ils ont convenu de se rencontrer sur une base hebdomadaire après l'investiture du président élu Donald Trump, le 20 janvier 2025.

« Les premiers ministres conviennent que le Canada est un pays fier et souverain qui est déterminé à défendre ses valeurs et à assumer ses responsabilités sur la scène internationale. En tant que pays fort et indépendant, nous prenons des décisions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de nos citoyens, tout en contribuant activement à la paix et à la stabilité dans le monde. Nous sommes résolus à protéger nos frontières, à soutenir nos communautés et à collaborer avec nos partenaires internationaux pour relever des défis communs. »

Le gouvernement de l'Alberta n'a pas approuvé la déclaration commune entre le gouvernement du Canada et le Conseil de la fédération.

