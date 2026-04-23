Déclaration des porte-paroles du PLQ en matière d'enseignement supérieur et en matière d'immigration, de francisation et d'intégration concernant l'enquête sur l'Institut Teccart

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - « Les témoignages rapportés ce matin sont profondément préoccupants. Ils mettent en lumière des situations humaines difficiles et soulèvent des questions sérieuses quant aux pratiques de recrutement et d'encadrement de certains établissements privés. Si ces situations se confirment, elles sont inacceptables.

Or, ce que l'article démontre aussi, c'est que le problème était réel, mais circonscrit. Au lieu de donner à la ministre de l'Enseignement supérieur les moyens d'agir de façon ciblée, la CAQ a privilégié une approche mur à mur, mal calibrée et déconnectée de la réalité du terrain, notamment avec le PL 74 et les quotas, qui ont pénalisé l'ensemble de nos cégeps et de nos universités -- des établissements qui n'étaient pas responsables de ces abus.

Plus d'un an plus tard, force est de constater que la problématique persiste. Le gouvernement avait été mis en garde et disposait des leviers pour intervenir là où les dérives existaient : mieux encadrer les établissements concernés, mieux encadrer l'accès aux certificats d'acceptation du Québec (CAQ) et retirer ou suspendre la reconnaissance permettant à ces établissements de recruter des étudiants internationaux. Il ne l'a pas fait.

Résultat : les pratiques problématiques ne sont pas stoppées à la source, et nos réseaux ont été inutilement fragilisés. Après huit ans au pouvoir, la CAQ ne peut plus se déresponsabiliser. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur

- André A. Morin, député d'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]