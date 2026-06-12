/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec - Bilan de fin de session/

QUÉBEC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, le leader de l'opposition officielle, Marc Tanguay, ainsi que le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, feront leur bilan de fin de session demain matin à 7h45 accompagnés des élus du caucus.

DATE : Vendredi 12 juin 2026



HEURE : 7h45



LIEU : Au bas des escaliers

Hall du Parlement

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Alexandra Régis, Directrice des communications et des relations médias, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Karl Filion, Attachée de presse, Cabinet du leader de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280, [email protected]