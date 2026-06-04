Déclaration des porte-paroles de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit, et en matière de protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Réaction au deuxième rapport de suivi du Protecteur du citoyen sur la protection de la jeunesse autochtone

« Nous tenons à saluer les avancées réalisées depuis la publication du rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) en 2019. Il est toutefois impératif de souligner que la coconstruction de plans culturels et le partage des informations entre les instances sont primordiaux pour le bien-être des enfants autochtones. Afin d'assurer le respect de leurs droits, il faut continuer le travail pour la sécurisation culturelle et renforcer la collaboration entre les différents intervenants. »

André A. Morin député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle pour les Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Brigitte Garceau députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de protection de la jeunesse

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]