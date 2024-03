Déclaration des porte-paroles de l'opposition officielle en matière de langue française et de francophonie

QUÉBEC, le 20 mars 2024 /CNW/ - Journée internationale de la Francophonie

« La Journée internationale de la Francophonie est une occasion unique de célébrer notre langue commune, ici, et partout dans le monde.

Le thème de cette année, « Créer, innover, entreprendre en français », représente parfaitement l'esprit entrepreneurial d'ici, qui se manifeste quotidiennement chez nos fiers entrepreneurs qui opèrent dans cette langue que nous chérissons.

Collectivement, nous avons la responsabilité d'assurer la vitalité du français dans nos milieux de travail et de permettre à nos jeunes de poursuivre cette mission.

Selon les plus récentes statistiques, nous étions plus de 327 millions de francophones dans le monde et toujours de plus en plus nombreux. Soyons fiers de parler français et transmettons cette fierté aux générations qui nous suivent.

Nous vous souhaitons une magnifique Journée internationale de la Francophonie! »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie et député de l'Acadie.

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française et députée de Bourassa-Sauvé.

